Волонтер Сергей Притула в шутку перечислил "причины", за которые в России заочно арестовали украинскую телеведущую Машу Ефросинину. Ее осудили до 7 лет колонии.

К слову Люди делают выводы, – Ефросинина призналась, что думает об Олеге Виннике и Владе Ему

Реакция Притулы на приговор Ефросининой

Организатор застенков для православных немовлят и скрепных бабушек! Штрыкала в глаза героев новороссии статуэткой ленина. Систематически подрывала ж*пы россиян! Террористка №1 по версии Коли Баскова! Маша "угроза национальной безопасности раисы" Ефросинина!

– перечислил Сергей Притула.

Маша Ефросинина в похожем стиле отреагировала на сообщение друга и процитировала бывшую жену Януковича: "Батя, я старалась!".



Скриншот из инстаграма

Как в России осудили Ефросинину и что говорила на это ведущая