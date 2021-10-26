Сергій Міхалок вперше прокоментував, чому вдарив глядача на концерті в Полтаві
Джерело:ютуб BRUTTO NOSTRA
Соліст гуртів "Ляпис 98" і Brutto Серій Міхалок звернувся до фанатів після скандального інциденту, що стався на концерті в Полтаві. Музикант розповів, що вдарив глядача тому, що той був напідпитку, лаявся та поводився хамовито.
Через 6 днів після скандалу навколо Сергія Міхалка, лідер відомих гуртів "Ляпис 98" і Brutto вирішив звернутися до фанатів. Він одразу попередив, що записує відео не для лідерів думок чи правоохоронних органів, а для фанатів Brutto Nostra.
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Як пояснив свій вчинок Міхалок
Сергій заявив, що все сталося на "сім тисяч вісімсот якомусь там концерті". Він спілкувався з людьми з перших рядів, де нібито сиділи "приємні, інтелігентні люди". Та потім вони зникли, а на їхньому місці з'явилися інші.
Повертаюся, дивлюся, а їх немає, моїх улюблених, а сидять пару пацанів, які явно "підлили сливу", імітуючи, що вони явно занудьгували. Ну я думаю, ого, я вас уже не відпущу,
– розповів артист.
Він почав розмовляти з чоловіками, але побачив, що охорона виводить одного з них. Через те, що в глядача була гітара, Міхалок вирішив запросити його на сцену. Цього фаната звали Юрій і він, за словами Сергія, був напідпитку. Музикант хотів спробувати щось зіграти разом з Юрієм.
Він починає матюкатися, я розумію, що він взагалі ніякий. А на сцені мій син. Апаратура. охоронці стоять. Я ж типу сказав: "Я сам розберуся". Ну я щось починаю йому говорити, розумію, що він хамить. Лається. Я теж вмію матюкатися – людина імпульсивна,
– зауважив співак.
"На сцені стоїть мій син, купа апаратури. Словом, він нахамив, щось зухвале сказав. Я думаю: моє робоче місце, люди дивляться, ми Brutto Nostra, я Міхалок. Ну як би імідж передбачає. Fight та всі справи. Так, легенько його "боданув", він більше навіть не від удару (впав, – Showbiz 24), а якось, я не відмазуватимуся – дав бичка, у нас це (так, – Showbiz 24) називається. В Україні називається "на Одесу відправив"", – розповів Сергій Міхалок.
Жодних претензій з боку глядача
За словами Сергія Міхалка, Юрій залишився на концерті. Коли ж приїхала поліція, чоловік не мав претензій до артиста. Ба більше, музикант нібито згодом розмовляв з "постраждалим" і запропонував вдарити його у відповідь.
"Жодних претензій не мав. Сказав, що прийшов пісню показати, просто перепив. От і все, що там було", – підсумував Сергій Міхалок.
Відеозвернення Сергія Міхалка щодо інциденту в Полтаві: дивіться відео онлайн
Що відомо про інцидент
- 20 жовтня у Полтаві проходив виступ гурту "Ляпис 98". Один з глядачів вийшов на сцену з гітарою в руках.
- Як повідомляли раніше, між ним та Сергієм Міхалком розпочалась словесна перепалка. Артист нібито вимагав у фаната показати квиток, хоч у відеозверненні цього не розповів. Після кількох реплік співак вдарив чоловіка головою. Охорона забрала глядача зі сцени.
- Поліція прибула на концерт і знайшла Юрія. Однак чоловік "категорично відмовився" писати заяву. Все ж, проти соліста було відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Якщо підтвердиться вина Сергія Міхалка, йому може загрожувати штраф або позбавлення волі до 5 років.