Початок року для українського шоу-бізнесу почався з втрат. У час різдвяних свят пішов з життя геніальний композитор, з яким тривалий час працювала Джамала.

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Джамала про прощання з Сергієм Круценком

В інстаграм-сторіс виконавиця повідомила, що прощання з композитором відбудеться в середу, 11 січня, об 11:00 у приміщенні Будинку Звукозапису (вул. Леоніда Первомайського, 5в).

Також Джамала залишила номер картки рідних Сергія, на яку можна перераховувати фінансову допомогу.



Прощання з Сергієм Круценком / Скриншот інстаграм-сторіс Джамали

Нагадаємо, уві сні на Різдво помер режисер "Таврійських ігор" та "Золотої Жар-Птиці" Максим Арделян. Про це повідомила його дружина. Прощання з Максимом відбудеться 11 січня о 13:00 на Білому кладовищі в селі Білогородка. Родичі покійного Арделяна просять приносити лише живі квіти, оскільки чоловік не любив нічого штучного. Також у Києві проведуть вечір пам'яті Максима Арделяна.