2023 рік для українського шоу-бізнесу почався з втрат. Не стало геніального композитора Сергія Круценка, а також у час різдвяних свят пішов з життя режисер Максим Арделян.

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Заслужений діяч мистецтв України пішов з життя уві сні. Про смерть Максима повідомила його дружина Наталія Богданова, але причини не назвала.

Він любив жити на повну, всім все організовувати, бути в центрі подій і дивувати. Він не зрадив своїм принципам і здивував всіх нас востаннє. Це був сон для нього і жорстока реальність для інших. Піти на Різдво уві сні – особлива благодать і Божа любов. Продовжуємо його любити і пам'ятати. А поки що маємо просто відпустити,

– написала жінка.

Наталія додала, що прощання з Максимом відбудеться 11 січня о 13:00 на Білому кладовищі в селі Білогородка. Родичі покійного Арделяна просять приносити лише живі квіти, оскільки чоловік не любив нічого штучного. Також у Києві проведуть вечір пам'яті Максима Арделяна.



Помер Максим Арделян / Фото з фейсбуку Наталії Богданової

Артисти згадують Максима Арделяна і не можуть повірити в те, що цього геніального митця більше немає.

Оля Цибульська: "Я тричі записувала сторіс і не можу нормально говорити. На небо полетів наш Макс. Наймасштабніші музичні, соціальні, культурні події були під його теплим серцем і рукою. Наталю, я обіймаю тебе всім серцем".

"Я тричі записувала сторіс і не можу нормально говорити. На небо полетів наш Макс. Наймасштабніші музичні, соціальні, культурні події були під його теплим серцем і рукою. Наталю, я обіймаю тебе всім серцем". Світлана Тарабарова: "Не можу себе зібрати. Наш друг, неймовірний, талановитий, добрий Макс Арделян пішов з життя. Біль. Дякую за світло. Ти назавжди з нами".

"Не можу себе зібрати. Наш друг, неймовірний, талановитий, добрий Макс Арделян пішов з життя. Біль. Дякую за світло. Ти назавжди з нами". Нікіта Добринін: "Була дуже страшна ніч. Не стало друга і неймовірно талановитого чоловіка. Макс Арделян".

"Була дуже страшна ніч. Не стало друга і неймовірно талановитого чоловіка. Макс Арделян". Наталка Карпа: "Просто шок".

"Просто шок". Потап: "Максе, я так люблю тебе. Куди ж ти? Як ми без тебе? Відпочивай з миром, мій братику. Ти геніальна людина. Не вірю. R.I.P".

Що артисти кажуть про смерть Максима Арделяна / Скриншоти інстаграм-сторіс зірок