Все менше часу залишається до Різдва – теплого та сімейного свята. З цієї нагоди українські виконавці популяризують різдвяні пісні та колядки.

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Сергій Бабкін заспівав з Хосе Фелісіано

Сергій Бабкін об'єднався з іноземними артистами – Хосе Фелісіано та FaWiJo. Вони разом заспівали різдвяний гімн Silent Night, тобто "Тиху ніч". У їхньому виконанні пісня звучить двома мовами – англійською та українською.

Зауважимо, Хосе Фелісіано – пуерториканський музикант та автор пісень. Він є шестиразовим володарем премії Греммі та ще 16-разовим номінантом. Хосе Фелісіано також є автором пісні Feliz Navidad, яка у багатьох є символом Різдвяних свят.

Ще з дитинства Різдво для мене — це найчарівніше свято, сповнене очікуванням дива, в оточенні рідних. Я завжди вірив і досі вірю, що в різдвяну ніч здійснюється усе найзаповітніше. Зараз в нашій країні надважкий час. Але яким би страшним він не був, він не може забрати у дітей Різдво, – зворушив Сергій Бабкін.

Сергій Бабкін, Хосе Фелісіано та FaWiJo – "Тиха ніч": дивіться відео онлайн

Австрійський співак FaWiJo є творцем проєкту FaWiJo & United Artists for Ukraine, в якому мають взяти участь й інші іноземні музиканти – Біллі Оушен, Status Quo, Gipsy Kings.

Сергій Бабкін розповів, що нова версія різдвяного гімну увійде до складу збірки пісень, записаних українцями з іноземцями. Кошти з цього проєкту йтимуть на допомогу Україні.

"Присвячую цю пісню всім дітям України! Я щасливий стати частиною такого важливого проєкту і заспівати разом з легендарним Хосе Фелісіано. Я вдячний Хосе і всій світовій музичній спільноті за підтримку України в її боротьбі за свободу", – підсумував артист.