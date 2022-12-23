Все меньше времени остается до Рождества – теплого и семейного праздника. По этому случаю украинские исполнители популяризируют рождественские песни и колядки.
К слову Группа "Коррупция", которая послала Бардаша, выпустила первый трек по-украински: видео на "Світ"
Сергей Бабкин спел с Хосе Фелисиано
Сергей Бабкин объединился с иностранными артистами Хосе Фелисиано и FaWiJo. Они вместе спели рождественский гимн Silent Night, то есть "Тиху ніч". В их исполнении песня звучит на двух языках – английском и украинском.
Еще с детства Рождество для меня — это самый волшебный праздник, исполненный ожидания чуда, в окружении родных. Я всегда верил и до сих пор верю, что в рождественскую ночь совершается все самое заветное. Сейчас в нашей стране тяжелое время. Но как бы страшным он ни был, он не может забрать у детей Рождество, – растрогал Сергей Бабкин.
Сергей Бабкин, Хосе Фелисиано и FaWiJo – "Тихая ночь": смотрите видео онлайн
Австрийский певец FaWiJo является создателем проекта FaWiJo & United Artists for Ukraine, в котором примут участие и другие иностранные музыканты – Билли Оушен, Status Quo, Gipsy Kings.
Сергей Бабкин рассказал, что новая версия рождественского гимна войдет в состав сборника песен, записанных украинцами с иностранцами. Денежные средства из этого проекта будут идти на помощь Украине.
"Посвящаю эту песню всем детям Украины! Я счастлив стать частью такого важного проекта и спеть вместе с легендарным Хосе Фелисиано. Я благодарен Хосе и всему мировому музыкальному сообществу за поддержку Украины в ее борьбе за свободу", – подытожил артист.