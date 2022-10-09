Сергій Бабкін випустив трек з "хорошим русскім" Гребенщиковим: мережа вибухнула обуренням

Сергій Бабкін випустив трек Face to Face на підтримку платформи UNITED24. На диво, до міжнародного проєкту приплели "хорошого русского" Бориса Гребенщикова. Мережа лютує через таку колаборацію.

У пісні Face to Face сплелися англійська, російська та українська мови. Над ним працював не лише Сергій Бабкін і Борис Гребенщиков, а й британський музикант Дейв Стюарт, якого знають як гітариста гурту Eurythmics, та американська співачка Стіві Нікс з гурту Fleetwood Mac.

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Сергій Бабкін заспівав з "хорошим русскім" Гребенщиковим

Для мене велика честь бути частиною цієї композиції та записуватися зі справжніми легендами. Я також безмежно вдячний їм і всій світовій музичній спільноті за підтримку України в ці важкі часи,

– гордо прокоментував Сергій Бабкін.

Він також додав, що трек Face to Face не лише про біль через війну, а й про надію та перемогу, яка вже "на горизонті".

Сергій Бабкін, Борис Гребенщиков, Дейв Стюарт, Стіві Нікс – Face to Face

Мережа "вибухнула" критикою

Фоловерів Сергія Бабкіна розлютило те, що він тягне в Україну "хороших русскіх", коли їхня країна продовжує запускати ракети по нашим містам і вбивати наших людей. Від шквалу критики музиканта не врятувало навіть те, що всі гроші зі стрімінгу Face to Face надходитимуть на рахунок UNITED24:

"Вам нормально на 8 місяці повномасштабної війни з Росією записувати спільні пісні з російським виконавцем?";

"Який Гребенщиков, Сергій, що з вами не так?";

"Скільки можна співпрацювати з росіянами? Навіщо, заради чого? Без Гребенщикова ця колаборація була б дійсно класною, а так виглядає, як відбілювання ворогів. Здається, Сергій уже пробачив русні Харків і готовий з нею дружити";

"Хм, здається, це той самий Гребенщиков, який в інтерв'ю сказав, що "не видел украинцев в Крыму". Доречненька колаборація";

"Вам нормально співпрацювати з росіянами? Це неповага до себе і до своїх слухачів";

"Вибачте, але як же ви за*бали з тими хорошими руськими, вони ще не перестали нас вбивати на нашій же землі, як ви вже тягнете їх у наш простір. Коли це закінчиться? Скільки українців має ще загинути?"

"В Україні більшість "какая разница" незважаючи на війну";

"Чому не можна обійтися без русні? В Україні стільки людей, травмованих війною, для них одна згадка про рашу – це значний тригер. Але Сергій не хоче їх поважати, краще ж поважати русню".

Щоправда, є й ті, кому байдуже, з ким співає Бабкін, вони все одно розчулені:

"Дякую. Дуже зворушлива пісня, якась надія з'явилися в душі, бо вже немає сил плакати";

"Я плачу і не можу зупинитись, але відчуваю, що то цілющі сльози, вперше з початку війни";

"Прекрасно. До сліз та мурашок! Улюблені виконавці разом";

"Класна пісня, шкода, що все одно захейтять за БГ (Бориса Гребенщикова, – 24 канал)".