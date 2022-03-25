Серія благодійних концертів Оксімірона Russians Against War стартувала 15 березня в Стамбулі. Там музикант зібрав для українських біженців 30 тисяч доларів. 24 березня в Лондоні вдалося виручити ще більше. Ймовірно тому, що разом з ним на сцену вийшов лідер гурту "Аквариум" Борис Гребенщиков.

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Оксімірон і Гребенщиков виступив у Лондоні на підтримку України

Зірка 80-х і нульових "розбавив" концертну програму піснями "Истребитель", "Псалом 151", "Фикус религиозный", "Город золотой". Натомість Земфіра підтримувала Оксімірона в залі та гримерці. Утрьох зірки зробили фото, які підписали у своїх інстаграмах – "Росіяни проти війни".

Судячи з трансляції, у Лондоні реперу задонатили 53 тисячі доларів – більш як 1,5 мільйони гривень. Так, біженцям з України дістанеться вже 83 тисячі доларів.

Оксімірон з Земфірою та Борисом Гребенщиковим / Фото з інстаграму репера

Оксімірон з Земфірою та Борисом Гребенщиковим / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, Оксімірон влаштовує по світу антивоєнні концерти, бо хоче показати, що "є десятки мільйонів росіян, які категорично не згодні з цією війною". На Росії такі виступи неможливі, адже там "тотальна цензура".

Що відомо про позицію Земфіри та Бориса Гребенщикова