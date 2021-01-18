Сергей Бабкин поразил зимним семейным фото: удивительный кадр
Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин очаровал сеть редким семейным фото. Он сделал яркую фотографию во время прогулки с женой и детьми.
Пока в Украине снежная погода, многие знаменитости наслаждаются прекрасными моментами на свежем воздухе, отправляются в горы, радуются замечательным моментам. В частности, на прогулку с семьей отправился и певец Сергей Бабкин. Фото он опубликовал на личной странице в инстаграме.
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Семейное зимнее фото Сергея Бабкина
Артист часто делится в соцсетях фотографиями с любимой и детьми. Он обожает свою семью и старается уделять ей как можно больше времени.
На днях знаменитая семья поехала за город. Сергей и Снежана Бабкины живут в Харькове, поэтому, когда выпал снег, они решили погулять за городом и насладиться красотой местных пейзажей. Они сделали яркое фото с дочкой и сыном на фоне сказочной, заснеженной природы.
Все мило улыбались, смотрели вдаль и ловили лучики зимнего солнца. Хотя оно не радовало теплом, однако добавляло особого шарма этой волшебной, праздничной атмосфере.
"Семья Бабкиных", – коротко подписал снимок Сергей.
Сергей Бабкин с женой и детьми / Фото из инстаграма Сергея Бабкина
В комментариях поклонники артиста оставляют комплименты семье, а также восхищаются зимними пейзажами.
- Вы прекрасны!
- На краю Земли!
- Как чудесно! Это сказка!
- Вы замечательная семья! Радуюсь за вас!
- Мороз и солнце, день чудесный!
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