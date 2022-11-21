І сніг не завадив: Сергій Бабкін виступив з вуличним концертом у Харкові – атмосферне відео

Сергій Бабкін вперше за час повномасштабної війни приїхав в Україну. Він наважився відвідати рідний Харків і навіть виступив посеред міста.

Сергій Бабкін є одним з тих чоловіків, які під час повномасштабного вторгнення тривалий час перебували за кордоном. Цього року він відзначає 20-річчя творчості. З цієї нагоди дав кілька концертів.

До слова Сергій Бабкін вперше за вісім місяців повернувся в Україну: чи ризикнув він приїхати в Харків

Сергій Бабкін виступив в Харкові

Хоча 20 листопада у Харкові було досить холодно, падав сніг, але це не завадило Бабкіну виступити просто неба. Артист зібрав містян біля пам'ятника закоханим. Там зіграв улюблені пісні, заспівав для харків'ян, які за час повномасштабної війни побачили ті звірства, на які здатна Росія.

Харків! У нас вийшов такий крутезний експромт! Навіть погода не завадила нам зустрітися! І це теж про незламний Харків! Дякую вам, мої рідні!

– написав артист під відео.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення у Харкові неодноразово виступали Святослав Вакарчук та Сергій Жадан. Вони постійно підтримують харків'ян, які вирішили залишитися в місті під нещадними обстрілами.

За час цієї великої війни Харків став одним з тих міст, які найбільше постраждали через обстріли окупантів. Та містяни залишаються там, продовжують працювати й вірити, що зовсім скоро місто знову буде під мирним українським небом.