Святослав Вакарчук зняв відео у прифронтовому Бахмуті. Позаду артиста була воронка від ворожої ракети. Також на фоні чути звуки артилерії окупантів.

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Святослав Вакарчук побував у Бахмуті

Лідер "Океану Ельзи" підкреслив, що Бахмут – прифронтове місто і це видно всюди. Окупанти щодня нещадно завдають ударів по місту, від цього страждають насамперед місцеві жителі. Та Вакарчук підкреслив, що поступово ми звільнимо всі українські території.

"Перемога за нами", – наголосив Святослав Вакарчук.

Після Бахмута артист вирушив до Харкова, де зустрівся з другом – Сергієм Жаданом. Артист розповів про бої в місті, трансляції під прильотами. На жаль, український периметр нині означується обстрілами та бомбардуваннями.

Поговорили зі Славою, вийшли на вулицю, сіла в автівку й одразу три прильоти, спалахи в небі. Навчені водії блискавично роз'їжджаються темними вуличками. Місто западає в цілковиту темряву,

– розповів Жадан.

У коментарях прихильники зірок закликають їх берегти себе.