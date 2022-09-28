Святослав Вакарчук зняв відео у прифронтовому Бахмуті. Позаду артиста була воронка від ворожої ракети. Також на фоні чути звуки артилерії окупантів.
Дивіться також Чоловік художниці Гапчинської несподівано повернувся з передової: зворушлива реакція Євгенії
Святослав Вакарчук побував у Бахмуті
Лідер "Океану Ельзи" підкреслив, що Бахмут – прифронтове місто і це видно всюди. Окупанти щодня нещадно завдають ударів по місту, від цього страждають насамперед місцеві жителі. Та Вакарчук підкреслив, що поступово ми звільнимо всі українські території.
"Перемога за нами", – наголосив Святослав Вакарчук.
Після Бахмута артист вирушив до Харкова, де зустрівся з другом – Сергієм Жаданом. Артист розповів про бої в місті, трансляції під прильотами. На жаль, український периметр нині означується обстрілами та бомбардуваннями.
Поговорили зі Славою, вийшли на вулицю, сіла в автівку й одразу три прильоти, спалахи в небі. Навчені водії блискавично роз'їжджаються темними вуличками. Місто западає в цілковиту темряву,
– розповів Жадан.
У коментарях прихильники зірок закликають їх берегти себе.
- "Бережіть себе! Ви потрібні Україні!"
- "Молимося за вас! Бережіть себе! Ви провідні зірки України! Невтомні!"
- "Легенди! Дякуємо!"
- "Мої найкращі вітання обом! Слава Україні!"
- "Бережіть себе! Ви найкращі!"