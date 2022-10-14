Присвячено захисниці "Азовсталі": Сергій Бабкін презентував пісню "Пташка"

Український музикант Сергій Бабкін презентував нову пісню після скандалу з колаборацією з росіянином. Це трек "Пташка", присвяченій парамедикині "Азовсталі".

Український музикант Сергій Бабкін у колаборації з молодим виконавцем Udovenko (Володимир Удовенко) випустив новий трек. Він презентував пісню "Пташка".

Читайте також Анна Трінчер заколабила з Позитивом: запальний трек "Який ти козак" підкорює мережу

Сергій Бабкін випустив новий трек

Як розповів співак, його пісня була написана під впливом теракту росіян в Оленівській колонії, через який загинуло понад 50 українських військовополонених.

Композиція присвячена Катерині Поліщук з позивним "Пташка". Парамедикиню повернули з російського полону до України 21 вересня.

Для мене особливо важливо, що пісня виходить саме сьогодні, у День захисників та захисниць України. В день, коли ми дякуємо героям, які боронять нашу рідну землю,

– поділився Сергій Бабкін.

Артист також розповів про Володимира Удовенка, з яким він і заспівав. За його словами, Володимир 2 тижні переховувався з сім'єю у підвалі в Бучі, де він вперше написав пісню. А після трагедії в Оленівці він створив "Пташку". Надіславши це відео Бабкіну, сталась колаборація музикантів.

, що Катерина Поліщук й сама відома своїм надихаючим співом. Продюсер "Голосу країни" запросив дівчину виступити на шоу – читайте, що вона відповіла

Сергій Бабкін – "Пташка": дивіться відео онлайн

У коментарях шанувальники діляться враженнями від ліричної композиції:

"Пане Сергію, це неймовірно щемно… Дякую! Наснаги нам жити, сил для боротьби і єдності, бо тільки разом ми сила";

"Сергію, Ви мене розірвали на шматки. Ридаю";

"Як же це боляче! Не вмирайте, наші герої";

"Володимире, ваша пісня – у саме серце. Неймовірний дует";

"Крута пісня! Серце завмирає!!! Володимир – талановитий автор і музикант! Дует – супер".

Нагадаємо, що цей трек вийшов після невеликого скандалу з Бабкіним. Нещодавно він випустив трек Face to Face на підтримку платформи UNITED24, але до міжнародного проєкту приплели "хорошого русского" Бориса Гребенщикова. Мережа через це розлютувалась.