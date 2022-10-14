Український музикант Сергій Бабкін у колаборації з молодим виконавцем Udovenko (Володимир Удовенко) випустив новий трек. Він презентував пісню "Пташка".
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Сергій Бабкін випустив новий трек
Як розповів співак, його пісня була написана під впливом теракту росіян в Оленівській колонії, через який загинуло понад 50 українських військовополонених.
Композиція присвячена Катерині Поліщук з позивним "Пташка". Парамедикиню повернули з російського полону до України 21 вересня.
Для мене особливо важливо, що пісня виходить саме сьогодні, у День захисників та захисниць України. В день, коли ми дякуємо героям, які боронять нашу рідну землю,
– поділився Сергій Бабкін.
Артист також розповів про Володимира Удовенка, з яким він і заспівав. За його словами, Володимир 2 тижні переховувався з сім'єю у підвалі в Бучі, де він вперше написав пісню. А після трагедії в Оленівці він створив "Пташку". Надіславши це відео Бабкіну, сталась колаборація музикантів.
Сергій Бабкін – "Пташка": дивіться відео онлайн
У коментарях шанувальники діляться враженнями від ліричної композиції:
- "Пане Сергію, це неймовірно щемно… Дякую! Наснаги нам жити, сил для боротьби і єдності, бо тільки разом ми сила";
- "Сергію, Ви мене розірвали на шматки. Ридаю";
- "Як же це боляче! Не вмирайте, наші герої";
- "Володимире, ваша пісня – у саме серце. Неймовірний дует";
- "Крута пісня! Серце завмирає!!! Володимир – талановитий автор і музикант! Дует – супер".
Нагадаємо, що цей трек вийшов після невеликого скандалу з Бабкіним. Нещодавно він випустив трек Face to Face на підтримку платформи UNITED24, але до міжнародного проєкту приплели "хорошого русского" Бориса Гребенщикова. Мережа через це розлютувалась.