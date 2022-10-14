Украинский музыкант Сергей Бабкин в коллаборации с молодым исполнителем Udovenko (Владимир Удовенко) выпустил новый трек. Он представил песню "Пташка".

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Сергей Бабкин выпустил новый трек

Как рассказал певец, его песня была написана под влиянием теракта россиян в Еленовской колонии, из-за которого погибли более 50 украинских военнопленных.

Композиция посвящена Екатерине Полищук с позывным "Пташка". Парамедикиню вернули из российского плена в Украину 21 сентября.

Для меня особенно важно, что песня выходит сегодня, в День защитников и защитниц Украины. В день, когда мы благодарим героев, которые защищают нашу родную землю,

– поделился Сергей Бабкин.

Артист также рассказал о Владимире Удовенко, с которым он и спел. По его словам, Владимир 2 недели скрывался с семьей в подвале в Буче, где впервые написал песню. А после трагедии в Оленивке он создал "Пташку". Отправив это видео Бабкину, произошла коллаборация музыкантов.

Интересно, что Екатерина Полищук и сама известна своим вдохновляющим пением. Продюсер "Голоса страны" пригласил девушку выступить на шоу – читайте, что она ответила.

Сергей Бабкин – "Птичка": смотрите видео онлайн

В комментариях поклонники делятся впечатлениями от лирической композиции:

"Господин Сергей, это невероятно щемно... Спасибо! Повадки нам жить, сил для борьбы и единства, потому что только вместе мы сила";

"Сергей, Вы меня разорвали в клочья. Рыдаю";

"Как же это больно! Не умирайте, наши герои";

"Владимир, ваша песня – в самое сердце. Невероятный дуэт";

"Крутая песня! Сердце замирает!!! Владимир – талантливый автор и музыкант! Дуэт – супер".

Напомним, что этот трек вышел после небольшого скандала с Бабкиным. Недавно он выпустил трек Face to Face в поддержку платформы UNITED24, но к международному проекту приплели "хорошего русского" Бориса Гребенщикова. Сеть из-за этого разозлилась.