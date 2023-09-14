Прикривається військовими та тягне росіян в Україну: Сергія Бабкіна розкритикували за "Зраду"

Сергій Бабкін випустив новий трек "Зрада". У пісні музикант висміяв українців, які критикують інших та начебто звинувачують кожного у зраді. Тепер трек активно обговорюють в мережі.

Так, на нову композицію співака відреагували українські знаменитості. Зокрема, журналісти, громадські діячі та військові. Здебільшого їм не сподобався трек виконавця, зазначає 24 Канал.

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Українці негативно відреагували на нову пісню Бабкіна

Публічні особистості найбільше засудили те, що в композиції виконавець згадав про російський мультфільм "Смішарики" та нібито "прикривався військовими".

Тетяна Власова

Письменниця розкритикувала Бабкіна, оскільки він висміював перехід громадян на українську мову. До того ж вона засудила те, що співак продовжує "тягнути" в український простір росіянку Аллу Пугачову та "Смішарики".

"Зрада" – це писати в піснях про вишиванки та сало, досі вважаючи, що саме вони є ознакою українськості. Це навіть зараз тягнути в наш культурний простір Аллу Пугачову і "Смєшаріков", які тут уже не потрібні та з часом зовсім перестануть бути потрібними. Це свідомо чи несвідомо висміювати перехід українців на українську, ніби заперечуючи важливість цього,

– зазначила жінка.

Тетяна також додала, що зрада – це маніпулювати бійцями на передку та побратимами.

"Сергію, Україна у 2023-му – це країна, про яку ви, здається, жодного поняття не маєте. Це суспільство, яке дуже змінилось за той час, поки не змінювались ви. Це люди, які розуміють цінність того, за що вони борються. І це точно не "нація, схожа на стадо", – емоційно висловилася Власова.

Роман Голубовський

Журналіст переконаний, що пісня "Зрада" є маніпулятивною.

Для нього те, що діти дивляться мультики виробництва країни-агресорки – надумана проблема, яку можна висміювати. Бабкін не бачить проблеми в зросійщенні не те, що людей, які жили в СРСР, він фактично підтримує зросійщення сучасних дітей,

– поділився Роман.

Він зазначив, що якщо ти для української аудиторії співаєш про те, що діти мають право дивитися російський мультик, тоді свідомо закликаєш продовжувати русифікувати українських дітей. На його думку, так роблять, щоб через 20 років виросло покоління, яке говоритиме російською, і виправдовувало це тим, що "так исторически сложилось".

Майкл Щур

Журналіст опублікував допис у твітер, де запевнив, що те, що зробив Бабкін – х*йня.

Макс Колесніков

Військовий назвав трек співака "зрадогімном" та зауважив, що українські артисти можуть робити будь-що, втім, не варто прикриватись бійцями на передку, як це зробив Бабкін в першому куплеті пісні.

Що відомо про пісню Сергія Бабкіна: головне

Після скандалів через співпрацю з росіянами виконавець презентував трек "Зрада". Судячи зі слів пісні, Сергію не подобається хейт через російську мову та перегляд ворожого контенту. Він намагається прикритися військовими у рядку: "бійцям на передку байдуже – треба "или надо"".

Також Сергій Бабкін співає про те, що зрада – "коли виїхав з країни грати концерти". Та зазначимо, що українці критикують артиста не за це – гроші на концертах за кордоном збирає чимало гуртів й виконавців – "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Друга Ріка" й багато інших. Тоді як Сергій у процесі організації своїх заходів співпрацює з росіянами.