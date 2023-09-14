Прикрывается военными и тянет россиян в Украину: Сергея Бабкина раскритиковали за "Зраду"

Сергей Бабкин выпустил новый трек "Зрада". В песне музыкант высмеял украинцев, которые критикуют других и якобы обвиняют каждого в измене. Теперь трек активно обсуждют в сети.

Так, на новую композицию певца отреагировали украинские знаменитости. В частности журналисты, общественные деятели и военные. В большинстве своем им не понравился трек исполнителя.

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Украинцы отрицательно отреагировали на новую песню Бабкина

Публичные личности больше всего осудили то, что в композиции исполнитель упомянул о российском мультфильме "Смешарики" и якобы "прикрывался военными".

Татьяна Власова

Писательница подвергла критике Бабкина, поскольку он высмеивал переход граждан на украинский язык. К тому же она осудила то, что певец продолжает "тащить" в украинское пространство россиянку Аллу Пугачеву и "Смешарики".

"Предательство" — это писать в песнях о вышиванках и сале, до сих пор считая, что именно они являются признаком украинскости. Это даже сейчас тянуть в наше культурное пространство Аллу Пугачеву и "Смешариков", которые здесь уже не нужны и со временем совсем перестанут быть нужными. Это сознательно или бессознательно высмеивать переход украинцев на украинский, будто отрицая важность этого,

– отметила женщина.

Татьяна также добавила, что предательство – это манипулировать бойцами на передке и собратьями.

"Сергей, Украина в 2023-м — это страна, о которой вы, кажется, никакого понятия не имеете. Это общество, которое очень изменилось за то время, пока вы не менялись. Это люди, которые понимают ценность того, за что они борются. И это точно не "нация, похожая на стадо"", – эмоционально выразилась Власова.

Роман Голубовский

Журналист убежден, что песня "Зрада" манипуляционная.

Для него то, что дети смотрят мультики производства страны-агрессора – надуманная проблема, которую можно высмеивать. Бабкин не видит проблемы в русификации не то, что людей, которые жилы в СССР, он фактически поддерживает русификацию современных детей,

– поделился Роман.

Он отметил, что если ты для украинской аудитории поешь о том, что дети имеют право смотреть российский мультик, тогда сознательно призываешь продолжать русификацию украинских детей. По его мнению, так делают, чтобы через 20 лет выросло поколение, которое будет говорить по-русски, и оправдывало это тем, что "так исторически сложилось".

Майкл Щур

Журналист опубликовал пост в твиттер, где сказал, что то, что сделал Бабкин – х*ня.

Макс Колесников

Военный назвал трек певца "зрадогімном" и отметил, что украинские артисты могут делать все что угодно, но не стоит прикрываться бойцами на передке, как это сделал Бабкин в первом куплете песни.

Что известно о песне Сергея Бабкина: главное

После скандалов из-за сотрудничества с россиянами исполнитель презентовал трек "Зрада". Судя по словам песни, Сергею не нравится хейт из-за русского языка и просмотра русского контента. Он пытается прикрыться военными в строке: "бойцам на передке безразлично - треба "или надо"".

Также Сергей Бабкин поет о том, что измена – "когда уехал из страны играть концерты". Но отметим, что украинцы критикуют артиста не за это – деньги на концертах за границей собирает немало групп и исполнителей – "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Друга Ріка" и многие другие. Тогда как Сергей в процессе организации своих мероприятий работал с россиянами.