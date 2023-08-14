З патріотичним сенсом: Сергій Бабкін похизувався новим тату, яке набив у США

Український співак Сергій Бабкін нещодавно відправився у благодійний тур по США. Там він вирішив зробити нове тату, в яке вклав патріотичний сенс.

Музикант зізнався, що зробив тату в Лос-Анджелесі. Перед цим Бабкіна розкритикували за виконання пісні “Солдат” на виступі в США.

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Бабкін вирішив набити собі тату на руці. Виявляється, артист не вперше артист у цьому місті робить татуювання, тож для нього це вже така собі традиція.

Для нового тату Сергій навіть створив власний ескіз. На руці співака тепер красуються геометричні фігури у вигляді стрілок: одна направлена догори, а інша – донизу.



Сергій Бабкін набив нове тату / Фото з його інстаграму

Спочатку Бабкін не став розповідати, що означає його новеньке тату. Він запропонував прихильникам здогадатися. Фани у коментарях поділилися своїми думками:

"Сніжана та Сергій?",

"Туди та назад до Харкова",

"Обмін енергій".

"Ракети летять на міст".

"Вгору – вниз"

"Шеврон?"

Згодом артист поділився значенням тату. Виявляється, ці геометричні фігури його бачення літер UA. Деякі шанувальники вгадали це.

Зазначимо, нині Сергій Бабкін зараз перебуває у США, він поїхав туди давати благодійні концерти. Щоправда, виконавець нарвався на критику. Користувачі обурені, чому музикант не повертається до України. Дехто навіть припускає, що Бабкін виїхав назавжди.