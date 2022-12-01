Про приїзд до Харкова, 20-річчя творчості та російськомовні пісні: інтерв'ю з Сергієм Бабкіним

Один з найпопулярніших українських артистів Сергій Бабкін відзначає 20-річчя творчості. На це рік музикант мав багато планів, але росіяни зруйнували їх. Ми поспілкувалися з Сергієм про його приїзд в Україну, рідний Харків, а також дізналися, що буде з його російськомовними треками.

До повномасштабного вторгнення Сергій з сім'єю жив у Харкові, розмовляв російською мовою, хоча вже кілька років пише україномовні пісні. Тепер артист відверто розповів, чи виконуватиме далі хіти, які писав російською.

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Також у розмові для проєкту "Інтерв'ю24" Бабкін поділився враженнями від приїзду до Харкова, де побував вперше за 9 місяців повномасштабної війни. Сергій розповів про участь у спільному проєкті з "харошим рускім" Борисом Гребенщиковим, за яку на нього полився хейт. А також вперше ексклюзивно розповів, до якого міжнародного проєкту долучився напередодні різдвяних свят. Про все це та багато іншого – читайте далі.

Місто та його люди – незламні, – про приїзд до Харкова і вуличний концерт

Сергію, вперше за час повномасштабної війни ви приїхали в Україну. Чому саме зараз? Адже ворог продовжує обстрілювати українські міста, небезпека залишається. А Харків – одне з міст, які найбільше страждають від обстрілів.

Починаючи з квітня, я перебуваю у перманентному благодійному турі. Це не тур, в якому місяць або півтора їжджу з міста в місто, даю концерти через день. Але, якщо переглянути розклад моїх сольних виступів, концертів 5'nizza та виступів у рамках програми "Доброго вечора, ми з України", то це виглядатиме як одне велике турне. Ми зіграли приблизно 50 концертів і всі або більшу частину коштів відправляли волонтерським організаціям, які допомагають харків'янам та харківській ТрО. Як тільки знайшлися організатори, які були готові зробити концерти в Україні, я одразу приїхав. Дякуючи нашим друзям, ми встигли відіграти ці концерти й зробити ще кілька імпровізованих виступів: в "Охматдиті", для наших захисників, просто неба в рідному Харкові. У Харкові спеціально грали в такому місці, щоб у разі повітряної тривоги всі могли швидко сховатися в укриттях.

До слова І сніг не завадив: Сергій Бабкін виступив з вуличним концертом у Харкові – атмосферне відео

Чимало харків'ян не виїжджали з міста, залишаються там незважаючи на постійні обстріли окупантів. Що казали вам при зустрічі? Адже саме в Харкові є багато ваших прихильників, які прийшли в холод та сніг, щоб послухати вуличний концерт.

Так, багато хто залишається, не зважаючи на обстріли. Зокрема мій батько. Я ніколи не міг уявити це, але побачив на власні очі, що люди адаптуються навіть до смертельної небезпеки. Так, війна дуже сильно відчувається, але місто та його люди незламні. Життя триває, люди закохуються, одружуються, народжують дітей. Це дуже важливо, адже саме заради цього Україна виборює свою незалежність і свободу. Я дуже вдячний кожному, хто захищає країну зі зброєю в руках, хто працює заради перемоги в містах та селах, хто ліквідовує наслідки обстрілів, хто намагається забезпечити нормальне життя під час війни. І я неймовірно вдячний кожному, хто прийшов на мої концерти у Львові, Києві та, особливо, тим людям, які були зі мною на виступі в Харкові! Ми також зробили свій скромний внесок в загальну справу.

Яким Харків є для вас зараз? Як змінився за ці 9 місяців війни?

У Харкові ми постійно мали змішані відчуття. Дуже скучили за домом, рідними, друзями, за всіма нашими місцями сили. Але радість затьмарювалася болем і ненавистю до окупантів. Як тільки бачиш один з будинків, зруйнованих ракетами чи снарядами, – ти вже не можеш радіти. Руйнування великі, але я впевнений, що після перемоги Харків відновиться дуже швидко.



Сергій Бабкін виступив для військових / Фото пресслужби артиста

20-річчя творчості та збірка The Best

Цього року ви відзначаєте 20-річчя творчої діяльності. До війни планували якесь святкування цієї важливої дати?

О, в нас були грандіозні плани! Стільки всього… Ми вже почали готувати спеціальну програму в супроводі оркестру. Планували великий тур містами України, декілька спільних композицій з іншими артистами. Хотіли видати цю програму з оркестром на вінілі. Але війна перекреслила і мої плани, і плани кожного українця. Єдине, що ми все ж таки зробили – це буквально днями видали на стрімінгових платформах збірку The Best. Вона побачила світ 25 листопада, і ми, окрім всіх популярних та знакових для мене пісень, включили до неї та дві нові, які мали вийти в альбомі "Космотато". Його реліз також скасували через вторгнення. Нічого, ми все надолужимо після перемоги.

– збірка найкращих пісень артиста за двадцятирічну кар'єру. До компіляції увійшли 23 композиції, які раніше виходили на його сольних альбомах, а також дві нові – "Проте" та "Ще осінь зовсім молода". Також у збірці можна почути пісню "Зелений чай", яка була вперше оприлюднена в альбомі Святослава Вакарчука "Брюссель" 2011 року, але ніколи не була випущена на платівках самого Бабкіна. Слухайте The Best за посиланням



Сергій Бабкін видав збірку The Best / Фото пресслужби артиста

Про участь у проєкті з Гребенщиковим, Дейвом Стюартом та Стіві Нікс

Не так давно мережа лютувала через ваш трек Face to Face, який записали з "харошим рускім" Борисом Гребенщиковим. Хоча цей артист з лютого відкрито підтримує Україну, не живе в Росії, але ж до повномасштабного вторгнення він не виступав проти режиму Путіна. Для того, щоб не погодитися з діями влади своєї країни, потрібно було, щоб вона запустила ракети по мирних українцях. Чи погоджуєтеся ви з українцями, які висловили своє обурення щодо такого спільного проєкту?

Насправді Борис Гребенщиков на боці України не з лютого, а від початку агресії у 2014 році. Можливо, він не робив якихось гучних заяв, це взагалі йому не дуже притаманно. Але він був дуже частим гостем в Україні, особливо після 2014-го – грав багато концертів, записувався в Києві, виступав з українським оркестром. Ми дуже давно знайомі, товаришуємо, багато разів зустрічались, коли він приїжджав до Харкова з концертами.



Сергій Бабкін / Фото пресслужби артиста

Після 24 лютого він відіграв декілька благодійних концертів на підтримку України, з першого дня публічно засуджував війну, називав кремлівський режим злочинцями, а те, що відбувається в Росії – фашизмом. Я і до вторгнення ніколи не сприймав його, як саме російського музиканта. У Росії його концерти зараз заборонені, це багато про що свідчить. Сам Борис не перший рік мешкає в Лондоні, а половина його групи взагалі ірландці. Те, що він народився колись у Санкт-Петербурзі та має паспорт країни-агресора, для мене немає значення. Набагато важливіше, які принципи він сповідує, який вибір робить під час боротьби добра зі злом (а саме це і відбувається зараз) та якими є його вчинки.

Будь-які дії будь-якої людини завжди наражаються на певну критику. Бо у кожної людини своє сприйняття реальності, свій досвід, свої принципи та цінності. Я впевнений, що кожен має керуватися власними цінностями та принципами. Ті, хто їх поділяють, – підтримуватимуть, а ті хто не поділяють, – критикуватимуть чи навіть обурюватимуться. У цьому сутність свободи. І за неї ми зараз усі разом боремось.

Важливо зазначити, що Face To Face не є нашою піснею з Гребенщиковим. Її виконують чотири артисти, і крім нас там ще Дейв Стюарт з Eurythmics та Стіві Нікс з Fleetwood Mac. Музику до неї написав саме Дейв. Ви ж розумієте, якого масштабу це зірки, та наскільки великого розголосу набувають проєкти за їх участю. Завдяки цій пісні ми вкотре привернули увагу світової спільноти до війни. Всі гроші від стримінгу композиції спрямовуватимуться в фонд UNITED24. Це важливий проєкт і я щасливий, що мав змогу до нього долучитись.

Сергій Бабкін, Дейв Стюарт, Борис Гребенщиков, Стіві Нікс – Face To Face: дивіться відео онлайн

Якщо в Росії щось зміниться, – про "хароших рускіх" в Україні

Чимало ваших колег зазначають, що нам треба якомога швидше позбутися всього російського, адже в Україні не має бути нічого, що б пов'язувало нас з ворогом. На вашу думку, після війни в Україні є місце для "хароших рускіх"?

Думаю, що будь-що і будь-хто з Росії не матиме в Україні місця довгі роки або навіть десятиріччя. Звісно, поодинокі випадки, думаю, все-таки будуть – хтось гратиме концерти чи робитиме щось ще. Але якщо казати в цілому – ні. Занадто великі людські жертви, занадто великі руйнування, а рівень ненависті – максимальний. Коли ненависть така сильна, люди не готові розбиратися – хто "хороший", а хто не дуже. Відраза розповсюджуватиметься на все, що надходить з тієї території. Можливо, якщо в Росії щось зміниться – режим впаде, зникне імперська пропаганда, винні в жахливих злочинах будуть покарані, а російське суспільство пройде через покаяння, як це було з німецьким після Другої світової, тоді є шанс на якусь нормалізацію. Але я не вірю, що їхнє суспільство здатне на таке.



Сергій Бабкін на концерті / Фото пресслужби артиста

А як можете прокоментувати те, що треки російських артистів досі займають перші місця серед українців? Чому навіть у час повномасштабної війни українці не можуть відмовитися від російської музики?

На мою думку, це здебільшого відображення смаків підлітків, які і є найактивнішими слухачами. Коли тобі 13 чи 14 років – ти не пов'язуєш ці речі між собою. Ти слухав когось, і саме ця музика була для тебе важлива. Потім Росія напала на Україну, але до чого тут музика, яку ти слухав? Я впевнений, що більшість у цьому віці далеко у своїх роздумах не йдуть. Вони просто слухають те, що їм подобається. І не розмірковують, з Росії той артист, з Білорусі, чи з Казахстану. Думаю, що справа в цьому.

Це не мій шлях, – чи співатиме Бабкін свої російськомовні треки

Ваша колега Тіна Кароль заявила, що відмовилася від всіх своїх російськомовних пісень, а це більшість репертуару артистки. Від 24 лютого вона не виконує їх на концертах. У вашому репертуарі також є багато російськомовних пісень. Що робитимете з ними?

Я не впевнений, але мені здається, що Тіна Кароль співає пісні різних авторів, тож це насправді "репертуар". Вона – співачка і може обирати пісні будь-яких авторів. Будь-хто буде щасливий, якщо Тіна заспіває пісні його авторства.

Я не співак, я – автор-виконавець. Тобто є єдиним автором своїх пісень. Моя творчість – це продовження моєї особистості. Я пишу пісні вже двадцять років, завжди робив це щиро. Відмовлятися від власних пісень особисто для мене – це як відмовлятись від самого себе. Це не мій шлях. Путін чи російські воєнні злочинці не змінять мого ставлення до моїх пісень.



Сергій Бабкін на концерті / Фото пресслужби артиста

На кожному концерті я співаю те, що, на мою думку, відповідає моменту. Цього року я справді виконую набагато менше старих пісень, на багатьох концертах взагалі не співаю нічого російською. Бо так відчуваю, саме так мені підказує серце. Але загалом від будь-яких своїх пісень ніколи не відмовлюсь. Вони написані з усього серця і відбивають те, ким я був в той момент.

Тепер Сергій Бабкін писатиме пісні лише українською мовою?

Починаючи з 2016 року, дев'яносто відсотків моїх пісень написані українською. Альбом "Музасфера", який вийшов 2018-го, взагалі складається виключно з україномовних треків. Але якщо за якихось умов в майбутньому в мене народиться пісня російською, я не буду двічі думати, записувати її чи ні. Це і є свобода. І саме свободою духу і волі ми відрізняємось від наших сусідів.



Сергій Бабкін виступив для військових / Фото пресслужби артиста

Про Нацвідбір на Євробачення-2023

Зовсім скоро відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Як гадаєте, хто цього року переможе? За кого вболіватимете?

Якщо чесно, Євробачення – це не те, за чим я слідкую. Звичайно, я дуже радів, коли Україна перемогла цього року, але для мене був важливий сам факт перемоги й те, що вона допомагає розповсюджувати інформацію про війну й боротьбу України. Але навіть не знаю, хто цього року бере участь у Національному відборі і як саме він відбуватиметься.

Про "Голос країни-12" та переможницю Марію Квітку

20 листопада відбувся суперфінал "Голосу країни-12". Однак переможницю Марію Квітку розкритикували в мережі. Нібито вона перемогла, бо була в команді мецената Андрія Мацоли. Ви слідкували за цьогорічним проєктом? Що можете сказати щодо цього?

Я дуже відповідальна людина, тому, коли беру участь в якомусь телевізійному проєкті, то занурююсь з головою, живу цим, вболіваю, слідкую. Саме так було, коли я сидів в кріслі зіркового тренера "Голосу країни" у 2017 – 2018-му роках. Але зараз в мене просто немає ані часу, ані енергії для того, щоб слідкувати за телевізійними проєктами. Можу лише сказати, що команда "Голосу" – високопрофесійна. Впевнений, що хто б не здобув перемогу в цьому сезоні, він здобув її чесно.



Сергій Бабкін виступив в Охматдиті / Фото пресслужби артиста

Як пройдуть новорічні свята в сім'ї Сергія Бабкіна

Наближаються новорічні свята, але цього року вони, на жаль, не приносять радості так, як раніше. Якими свята будуть у вашій сім'ї?

Будемо святкувати в родинному колі. Це ж і є найбільше щастя! Якщо ви вже запитали про свята, розповім про ще один міжнародний проєкт, в якому мав честь взяти участь. Це альбом класичних різдвяних пісень у виконанні світових зірок, кошти від якого будуть також передані на допомогу Україні. Я для цього проєкту заспівав різдвяний гімн Silent Night в дуеті з легендарним гітаристом Хосе Фелісіано. Ви, до речі, перші, кому про це розповів.