Группа 5'nizza и Сергей Бабкин пользуются российскими промоутерами и билетными операторами для проведения концертов за границей. Артисты выступают в Европе, чтобы собрать средства на нужды украинцев.

К слову Стыд и бред, – Александр Эллерт раскритиковал Бабкина за исполнение песни "Солдат" в США

Концерты Сергея Бабкина и 5'nizza связаны с россиянами

Издание СЛУХ исследовало, что коллектив и Бабкин как сольный артист для организации концертов пользуются промоутером Somewhere Show. Сайт позиционирует себя как "международный", но афиши и коммуникация ведутся по-русски. Среди концертов, организуемых компанией – выступления россиян, которые вроде бы ездят с антивоенными месседжами.



Скриншот сайта Somewhere Show

При покупке билета на концерт Сергея Бабкина или группы 5'nizza, зритель попадает на сервис билетного оператора Ticketscloud. Компания имеет представительства в США, Великобритании и Москве.



Скриншот / СЛУХ

Основателем и СЕО Ticketscloud является россиянин Егор Егерев. На главной странице сайта "висят" сообщения о сотрудничестве со многими другими российскими компаниями. Более того, 4 сентября компания страны-террориста "МТС Интертеймент" (дочернее предприятие "МТС") купила сервис Ticketscloud.



Скриншот сайта

Комментарий жены Сергея Бабкина

Организатором выступления Сергея Бабкина в Чехии отмечался российский промоутер Владимир Еркович. Жена и директор артиста Снежана Бабкина дала комментарий изданию, где сообщила, что на самом деле организатором является Илья Островский – другой россиянин.

Организатором концерта в Праге является наш давний друг и коллега Илья Островский, родившийся и выросший в России, но уже много лет гражданин Израиля, где постоянно и проживает. Он занимает антивоенную и антипутинскую позицию и активно помогает борьбе Украины всеми доступными ему средствами, в частности, организацией концертов, деньги с которых идут на ВСУ,

– сказала Снежана.

Бабкина отметила, что вопрос компании, отвечающей за продажу билетов, решает именно организатор, а не директор артиста. Относительно билетного оператора жена Сергея сообщила, что Ticketscloud зарегистрирована в Великобритании, но действительно имеет представительство в России.

"В идеальном варианте было бы хорошо, если бы ни одна компания не имела представительств в террористической стране, но, к большому сожалению, пока это не так".

Снежана Бабкина подчеркнула, что главная задача ее мужа как артиста и гражданина Украины – делать все возможное, чтобы приблизить победу. Поэтому он играет концерты по всему миру, средства которых преимущественно поддерживают 127 отдельную бригаду Сил территориальной обороны ВСУ в Харькове.

"И Сергей, и я считаем, что гораздо важнее играть концерты и собирать средства на нужды 127-й бригады ВСУ, а не выяснять, в какой стране раньше жили организаторы или есть ли у билетного оператора представительство в России. Хочу подчеркнуть, что в целом за 2022 – 2023 годы мы передали разным благотворительным фондам и непосредственно нашей 127-й бригаде около 340 000 евро, заработанных на концертах группы 5'nizza и сольных выступлениях Сергея Бабкина", – добавляет Снежана.

Заметим, что уже не первый раз Сергей Бабкин попадает в скандалы из-за причастности российского в его выступлениях. На выступлении группы 5'nizza артисты пели русскоязычную версию трека "Солдат", за что получили волну хейта. По словам Снежаны Бабкиной, творчество коллектива и Бабкина как артиста – разные, они не исполняют треки друг друга.