У лютому, у перші дні війни, Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" надав гімну січових стрільців нових сенсів. Відтоді "Ой у лузі червона калина" стала символом війни в Україні, її співають і дорослі, і малі в усіх куточках світу. Свою версію хіта представив Сергій Бабкін з молодшим сином.
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Сергій Бабкін заспівав "Ой у лузі червона калина" з 3-річним сином
У свої 3 роки Єлисей Бабкін від початку до кінця знає приспів української народної пісні. Спочатку він виконав його сам, а потім у дуеті з зірковим татком.
У ЄС ця пісня зараз намбер ван! Завжди та скрізь, з перервами на сон. Наше майбутнє у надійних руках! Слава ЗСУ,
– підписав Сергій Бабкін.
Цим відео музикант зворушив десятки своїх фанів:
- "Які класні! Синочок весь в батька, неймовірно";
- "Яке ж маленьке сонечко! Гарної, щасливої долі тобі, малюче, під мирним небом України";
- "Які гарні";
- "Маленьке сонечко";
- "Чудовий виступ";
- "Слава Україні хлопці! Гарно співаєте".