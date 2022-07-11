У лютому, у перші дні війни, Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" надав гімну січових стрільців нових сенсів. Відтоді "Ой у лузі червона калина" стала символом війни в Україні, її співають і дорослі, і малі в усіх куточках світу. Свою версію хіта представив Сергій Бабкін з молодшим сином.

До теми "Вас там не вб'ють?": Лілія Ребрик розповіла про розлуку з доньками та життя на 2 міста

Сергій Бабкін заспівав "Ой у лузі червона калина" з 3-річним сином

У свої 3 роки Єлисей Бабкін від початку до кінця знає приспів української народної пісні. Спочатку він виконав його сам, а потім у дуеті з зірковим татком.

У ЄС ця пісня зараз намбер ван! Завжди та скрізь, з перервами на сон. Наше майбутнє у надійних руках! Слава ЗСУ,

– підписав Сергій Бабкін.

Цікаво, що завдяки Андрію Хливнюку український шоу-бізнес об'єднався й разом заспівав "Ой у лузі червона калина" – Могилевська, Каменських, Дорн, Джамала, Полякова, Дорофєєва, Зібров, Каднай, Нікітюк, Ткач, Крутоголов.

Цим відео музикант зворушив десятки своїх фанів: