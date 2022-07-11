В феврале, в первые дни войны, Андрей Хливнюк из "Бумбокса" дал гимну сечевых стрелков новые смыслы. С тех пор "Ой у лузі червона калина" стала символом войны в Украине, ее поют и взрослые, и малые во всех уголках мира. Свою версию хита представил Сергей Бабкин с младшим сыном.

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Сергей Бабкин спел "Ой у лузі червона калина" с 3-летним сыном

В свои три года Елисей Бабкин от начала до конца знает припев украинской народной песни. Сначала он выполнил его сам, а затем в дуэте со звездным отцом.

В ЕС эта песня сейчас намбер ван! Всегда и везде, с перерывами на сон. Наше будущее в надежных руках! Слава ВСУ,

– подписал Сергей Бабкин.

Интересно, что благодаря Андрею Хливнюку украинский шоу-бизнес объединился и вместе спел "Ой у лузі червона калина" – Могилевская, Каменских, Дорн, Джамала, Полякова, Дорофеева, Зибров, Каднай, Никитюк, Ткач, Крутоголов.

Этим видео музыкант растрогал десятки своих фанов: