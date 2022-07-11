В феврале, в первые дни войны, Андрей Хливнюк из "Бумбокса" дал гимну сечевых стрелков новые смыслы. С тех пор "Ой у лузі червона калина" стала символом войны в Украине, ее поют и взрослые, и малые во всех уголках мира. Свою версию хита представил Сергей Бабкин с младшим сыном.
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Сергей Бабкин спел "Ой у лузі червона калина" с 3-летним сыном
В свои три года Елисей Бабкин от начала до конца знает припев украинской народной песни. Сначала он выполнил его сам, а затем в дуэте со звездным отцом.
В ЕС эта песня сейчас намбер ван! Всегда и везде, с перерывами на сон. Наше будущее в надежных руках! Слава ВСУ,
– подписал Сергей Бабкин.
Этим видео музыкант растрогал десятки своих фанов:
- "Какие классные! Сыночок весь в отца, невероятно";
- "Какое же маленькое солнышко! Хорошей, счастливой судьбы тебе, малыш, под мирным небом Украины";
- "Как хороши";
- "Маленькое солнышко";
- "Великолепное выступление";
- "Слава Украине ребята! Хорошо поете".