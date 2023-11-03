У віці 62 років: пішов з життя знаменитий український режисер Сергій Архипчук

Сьогодні, 3 листопада, стало відомо про смерть українського режисера та постановника першого рок-фестивалю "Червона рута" Сергія Архипчука. Йому було 62 роки.

Як повідомляє українське видання "Новинарня", чоловік протягом останніх кількох місяців боровся з важкою хворобою. Втім, йому не вдалося побороти недугу.

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Помер Сергій Архипчук

Друзі та колеги чоловіка діляться своїми спогадами про режисера. За їхніми словами, він був патріотом України та професіоналом своєї справи.

Знову сумні звістки.. відійшов у засвіти великої харизми та невпинного торування українського культурного простору мій старший сподвижник. Сергій Архипчук! З театром "Мушля", який Сергій заснував, ми багато їздили доносити тонку матерію поезії.. Світла пам'ять. Співчуття рідним і близьким, – написав колишній міністр культури України Євген Нищук.

Сергій Архипчук: що відомо про його творчий шлях