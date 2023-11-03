Как сообщает украинское издание "Новинарня", мужчина последние несколько месяцев боролся с тяжелой болезнью. Однако ему не удалось побороть недуг.

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Умер Сергей Архипчук

Друзья и коллеги мужчины делятся своими воспоминаниями о режиссёре. По их словам, он был патриотом Украины и профессионалом своего дела.

Снова печальные известия.. Отошел в засветы большой харизмы и неустанного проторивания украинского культурного пространства мой старший сподвижник. Сергей Архипчук! С театром "Мушля", который Сергей основал, мы много ездили доносить тонкую материю поэзии. Светлая память. Соболезнования родным и близким, – написал бывший министр культуры Украины Евгений Нищук.

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