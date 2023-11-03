Как сообщает украинское издание "Новинарня", мужчина последние несколько месяцев боролся с тяжелой болезнью. Однако ему не удалось побороть недуг.
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Умер Сергей Архипчук
Друзья и коллеги мужчины делятся своими воспоминаниями о режиссёре. По их словам, он был патриотом Украины и профессионалом своего дела.
Снова печальные известия.. Отошел в засветы большой харизмы и неустанного проторивания украинского культурного пространства мой старший сподвижник. Сергей Архипчук! С театром "Мушля", который Сергей основал, мы много ездили доносить тонкую материю поэзии. Светлая память. Соболезнования родным и близким, – написал бывший министр культуры Украины Евгений Нищук.
Сергей Архипчук: что известно о его творческом пути
- Будущий режиссер родился 18 ноября 1960 года.
- Увлечение театром привело его в 1979 году к окончанию актерского факультета Днепропетровского государственного театрального училища. Позже, в 1984 году, он окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского в Москве по специальности "режиссура музыкального театра".
- За свою карьеру Архипчук работал режиссером в разных театрах, в частности, в Гуцульском эстрадно-фольклорном театре-студии "Заграва", Донецкой опере, Днепропетровском театре им. Шевченка, Закарпатском областном театре драмы и комедии.
- Но именно роль режиссера рок-конкурса на первом песенном фестивале "Красная рута" в Черновцах в 1989 году принесла ему всеукраинское признание. Позже он также руководил известными фестивалями Тарас Бульба и Мазепа-фест, чем еще больше укрепил свою репутацию талантливого и влиятельного лица на украинской музыкальной и художественной сцене.
- Выдающимся достижением Архипчука также является основание Киевского поэтического театра "Мушля".
- Кроме того, он был основателем и руководителем школы телеведущих TV-lab.
- К тому же Сергей является лауреатом Международного конкурса режиссеров эстрады (Москва, 1989). Также он стал "Режиссером года" на фестивале "Новые звезды старого года" (1994 г.) и имеет еще много других титулов.