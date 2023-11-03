Як повідомляє українське видання "Новинарня", чоловік протягом останніх кількох місяців боровся з важкою хворобою. Втім, йому не вдалося побороти недугу.
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Помер Сергій Архипчук
Друзі та колеги чоловіка діляться своїми спогадами про режисера. За їхніми словами, він був патріотом України та професіоналом своєї справи.
Знову сумні звістки.. відійшов у засвіти великої харизми та невпинного торування українського культурного простору мій старший сподвижник. Сергій Архипчук! З театром "Мушля", який Сергій заснував, ми багато їздили доносити тонку матерію поезії.. Світла пам'ять. Співчуття рідним і близьким, – написав колишній міністр культури України Євген Нищук.
Сергій Архипчук: що відомо про його творчий шлях
- Майбутній режисер народився 18 листопада 1960 року.
- Захоплення театром привело його в 1979 році до закінчення акторського факультету Дніпропетровського державного театрального училища. Згодом, у 1984 році, він закінчив Державний інститут театрального мистецтва імені Луначарського в Москві за спеціальністю "режисура музичного театру".
- За свою кар'єру Архипчук працював режисером у різних поважних театрах, зокрема, в Гуцульському естрадно-фольклорному театрі-студії "Заграва", Донецькій опері, Дніпропетровському театрі ім. Т. Шевченка, Закарпатському обласному театрі драми та комедії.
- Але саме роль режисера рок-конкурсу на першому пісенному фестивалі "Червона рута" у Чернівцях у 1989 році принесла йому всеукраїнське визнання. Пізніше він також керував відомими фестивалями "Тарас Бульба" та "Мазепа-фест", чим ще більше зміцнив свою репутацію талановитої та впливової особи в українській музичній та мистецькій сцені.
- Визначним досягненням Архипчука також є заснування Київського поетичного театру "Мушля".
- Крім того, він був засновником та художнім керівником школи телеведучих TV-lab.
- До того ж Сергій є лауреатом Міжнародного конкурсу режисерів естради (Москва, 1989 р.). Також він став "Режисером року" на фестивалі "Нові зірки старого року" (1994 р.) і має ще чимало інших титулів.