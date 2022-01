Все концерты артистка отменила с 9 марта по 22 апреля 2022 года. Мероприятия должны были состояться в США и Канаде в рамках мирового тура Courage World Tour.

"Нужно быть более терпеливой"

Как сообщила звезда главного саундтрека "Титаника", она вынуждена соблюдать режим, который рекомендуют врачи, поэтому должна временно поставить на паузу свои гастроли.

Я действительно надеялась, что к этому времени со мной все будет в порядке, но похоже, что мне просто нужно быть более терпеливой и соблюдать режим, который прописывают мои врачи,

– написала Дион.

Она до сих пор проходит реабилитацию после длительного лечения от мышечных спазмов, которые не давали ей выступать. Селин добавила, что будет рада полностью выздороветь и уже не может дождаться, когда вернется на сцену. Также она поблагодарила за все слова поддержки, которые получает от поклонников в социальных сетях. Средства за билеты, приобретенные на концерты, будут возвращены на платежные карты покупателей.



Селин Дион отменила концерты / Фото из инстаграма певицы

Отметим, что несколько недель назад все концерты отменил украинский исполнитель Олег Винник. Причиной этому стала болезнь певца – длительный ларингит.