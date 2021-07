Американская актриса и певица Селена Гомес выпускает клипы, которые набирают безумные просмотры на ютубе и миллиарды прослушиваний на различных стриминговых платформах. Количество поклонников знаменитости в инстаграме превышает 245 миллионов.

Краткая биография Селены Гомес

Селена Мари Гомес родилась в штате Техас. Интересно, что ее отец – латиноамериканец, а мать имеет итало-английское происхождение. Имя звезды с греческого означает "Луна".

Изначально Селена Гомес стала известной благодаря участию во многих фильмах. Впервые она сыграла роль в ленте в 11 лет. Успешными фильмами с ее участием стали "Волшебники из Вэйверли Плэйс", "Еще одна история о Золушке", "Программа защиты принцесс", "Ханна Монтана", "Дети шпионов 3D: Конец игры".

Вместе с группой "Selena Gomez & the Scene" в 2009 году она выпустила дебютный альбом "Kiss & Tell". Певица также записывала песни, которые становились саундтреками для известных лент.

Знаменитость и ее мама в 2017 году стали продюсерами сериала "13 причин почему". За всю актерскую карьеру она озвучивала и играла роль приблизительно в 25 фильмах.

Селена Гомес стала самым молодым членом фонда ЮНИСЕФ, который поддерживает благотворительной деятельностью. Также она основала собственный бренд косметики Rare Beauty.

Группа Selena Gomez & The Scene выпустила 3 альбома, а сама Селена впоследствии выпустила еще 4 сольника. Она получала множество наград, а пластинки становились платиновыми, занимали первые места в престижном рейтинге Billboard. Несмотря на невероятный успех, Гомес думает о завершении своей музыкальной карьеры.

О личной жизни Селены Гомес. В начале своей карьеры звезда начала встречаться с Джастином Бибером. Они много раз разрывали отношения, но сходились снова. Певица неоднократно называла эти отношения токсичными. В начале 2017 года она закрутила роман с The Weeknd, однако в том же году пара разошлась. После этого артистка вернулась к Джастину Биберу, и в 2018 году их отношения окончательно завершились. Из-за постоянного внимания папарацци, прессы, хейтеров Селена Гомес страдала от биполярного расстройства и лечилась в реабилитационном центре.

Лучшие клипы Селены Гомес

Селена Гомес – Love You Like A Love Song: смотрите видео онлайн



Селена Гомес – Lose You To Love Me: смотрите видео онлайн



Селена Гомес – The Heart Wants What It Wants: смотрите видео онлайн



Селена Гомес – Who Says: смотрите видео онлайн



Селена Гомес – Come & Get It: смотрите видео онлайн



Селена Гомес – Same Old Love: смотрите видео онлайн



Селена Гомес – Back To You: смотрите видео онлайн



Селена Гомес – Hands To Myself: смотрите видео онлайн



Селена Гомес – Slow Down: смотрите видео онлайн



Селена Гомес – Kill Em With Kindness: смотрите видео онлайн