Американська співачка, авторка пісень та акторка Аріана Гранде святкує день народження. У суботу, 26 червня, їй виповнюється 28 років. За час творчої кар'єри дівчина змогла підкорити світ та стати однією з найпопулярніших артисток шоу-бізнесу. Найкращі кліпи виконавиці, які підкорили мільйонів, – дивіться на Showbiz 24.