Американська співачка Селена Гомес робить впевнені кроки у новому для себе напрямку – латиноамериканській музиці. Артистка випустила новий ритмічний хіт Baila Conmigo у співпраці з репером Rauw Alejandro, який вже підкорює мережу.

Джерело: 24 канал

Режисером нового кліпу став Fernando Nogare. Прем'єра кліпу Baila Conmigo ("Танцювати зі мною") відбулась 29 січня на ютубі.

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Окрім виходу нової відеороботи, Селена Гомес анонсувала вихід нового мініальбому Revelacion. У трек-лист увійдуть сім пісень, в тому числі і її перша іспаномовна пісня De Una Vez. Реліз альбому відбудеться 12 березня 2021 року.

Щодо нового відеокліпу, то у ньому події відбуваються на узбережжі океану, де дівчина, яка любить танцювати, знаходить такого ж захопленого танцями хлопця. Всього за 3 дні кліп Селени зібрав більше 17 мільйонів переглядів на ютубі.

Селена Гомес – Baila Conmigo: дивитись відео онлайн