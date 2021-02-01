Американская певица Селена Гомес делает уверенные шаги в новом для себя направлении – латиноамериканской музыке. Артистка выпустила новый ритмичный хит Baila Conmigo в сотрудничестве с рэпером Rauw Alejandro, который уже покоряет сеть.

Источник: 24 канал

Режиссером нового клипа стал Fernando Nogare. Премьера клипа Baila Conmigo ("Танцевать со мной") состоялась 29 января на ютубе.

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Кроме выхода новой видеоработы, Селена Гомес анонсировала выход нового миниальбома Revelacion. В трек-лист войдут семь песен, в том числе и ее первая испаноязычная песня De Una Vez. Релиз альбома состоится 12 марта 2021 года.

Что касается нового видеоклипа, то в нем события происходят на побережье океана, где девушка, которая любит танцевать, находит такого же увлеченного танцами парня. Всего за 3 дня клип Селены собрал более 17 миллионов просмотров на ютубе.

Селена Гомес – Baila Conmigo: смотреть видео онлайн