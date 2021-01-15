Відома американська співачка Селена Гомес презентувала нову пісню та кліп на неї. De Una Vez – перша іспаномовна композиція в творчості артистки.

Селена Гомес випустила новий трек

Популярна американська попвиконавиця Селена Гомес потішила шанувальників новою піснею. Вона випустила композицію De Una Vez та кліп на неї, який опублікувала на офіційній сторінці в ютубі.

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Пісня De Una Vez стала першою іспаномовною композицією в творчості Селени Гомес, адже до того співачка писала свої треки тільки англійською мовою.

Це початок того, що я так довго хотіла вивчати. Сподіваюся, вам сподобається це так само сильно, як мені,

– написала Селена Гомес в інстаграмі.

У ролику співачка позує серед великої кількості букетів з квітами. Вона постала в рожевій сукні з принтом, а на її грудях зображене серце, яке світиться. Кліп символізує новий період у житті Селени Гомес. А в композиції вона співає про колишні стосунки.

Варто зазначити, що Селена Гомес має мексиканські корені. Тому вона давно хотіла випустити іспаномовний альбом. Тож, ймовірно, перший іспаномовний трек є інтригуючим натяком на продовження її кар'єри в цьому напрямку.

"Іспанський проєкт – це те, що я хотіла зробити протягом 10 років. Я так пишаюся своєю спадщиною і просто щиро відчувала, що хочу, щоб це відбулося. Я думаю, що зараз для цього дуже вдалий час. Є щось таке в латинській музиці, що змушує людей відчувати багато що", – зізналавась раніше виконавиця.

Дивитися відео Селена Гомес – De Una Vez онлайн: