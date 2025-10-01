Для святкування вона обрала три різних сукні, зроблених на замовлення Ralph Lauren. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Селени Гомес.

Який вигляд мала перша сукня Селени Гомес?

До вівтаря співачка йшла в ніжному атласному платті кольору слонової кістки з драпіруванням, вирізом-халтер, прикрашеним мереживом та комірцем з макраме. Про це зазначили в інстаграмі Ralph Lauren. Образ доповнила довга фата, сережки й букет конвалій.

Весільна сукня Селени Гомес / Фото з інстаграму

Що відомо про інші вбрання Селени Гомес на весіллі?

Основна весільна сукня співачки була зроблена з шовкового мережива й оздоблена трьома сотнями маленьких мереживних квітів, створених вручну. Особлива деталь – серце, на якому вишили ініціали молодят "S + B" та дату весілля.

Весільна сукня Селени Гомес / Фото з інстаграму

На весільний прийом після церемонії артистка обрала сукню з приталеним верхом, який підкреслює талію, та пишною спідницею. Вбрання було виготовлено з делікатних тканин і мало відкриті плечі з драпіруванням. Сукня коротша, ніж дві попередні, тому комфортна для танців, але при цьому теж вишукано виглядає.

Весільна сукня Селени Гомес / Фото з інстаграму

Що відомо про весілля Селени Гомес?