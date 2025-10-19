Зірки вперше з'явились на червоній доріжці як чоловік і дружина. Пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Не пропустіть Кім Кардаш'ян уміє вражати: модель з'явилась на гала-вечорі Музею Академії у масці

Для гала-вечора Музею Академії Селена Гомес обрала чорну оксамитову сукню без бретелей Giorgio Armani Privé, яку зробили на замовлення, вона прикрашена кристалами вздовж лінії декольте. Акторка доповнила свій образ чорним оксамитовим жакетом і діамантовими коштовностями, зокрема сережками.

Бенні Бланко одягнув темно-синій двобортний оксамитовий костюм Giorgio Armani, шовкову сорочку, багатошарові намиста і взув лофери. Родзинкою образів продюсера є його кучері.

Селена Гомес і Бенні Бланко / Фото Getty Images

Селена Гомес і Бенні Бланко / Фото Getty Images

Що відомо про весілля Селена Гомес і Бенні Бланко?