Зірки вперше з'явились на червоній доріжці як чоловік і дружина. Пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
Для гала-вечора Музею Академії Селена Гомес обрала чорну оксамитову сукню без бретелей Giorgio Armani Privé, яку зробили на замовлення, вона прикрашена кристалами вздовж лінії декольте. Акторка доповнила свій образ чорним оксамитовим жакетом і діамантовими коштовностями, зокрема сережками.
Бенні Бланко одягнув темно-синій двобортний оксамитовий костюм Giorgio Armani, шовкову сорочку, багатошарові намиста і взув лофери. Родзинкою образів продюсера є його кучері.
Селена Гомес і Бенні Бланко / Фото Getty Images
Що відомо про весілля Селена Гомес і Бенні Бланко?
Нагадаємо, Селена Гомес і Бенні Бланко одружилися 27 вересня у Каліфорнії.
Для важливого дня закохані обрали образи від Ralph Lauren. У Селени було аж три сукні.
На весілля завітали Тейлор Свіфт, Ед Ширан, Finneas, SZA (Солана Імані Рове), Каміла Кабелло, Марк Ронсон, Періс Гілтон, Пол Радд, Кара Делевінь, Ерік Андре, Зої Салданья, Едгар Рамірес, а також колеги Гомес по серіалу "Чарівники з Вейверлі Плейс".
Повідомлялось, що Тейлор Свіфт та Ед Ширан виголосили промови.