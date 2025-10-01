Про цю чудову новину повідомив сам музикант у соцмережах, пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм.

Подружжя фотографувалось на фоні українських Карпат. Наречена постала у пишній білій сукні з фатою та яскравим букетом квітів у руках, а наречений обрав чорний костюм з білою футболкою.

Фото Аміл підписав лаконічною фразою.

А шо тут писать? Тепер офішал,
– йдеться у дописі.

Фото з весілля Аміла та Даші / Фото з інстаграму

Зіркові колеги та друзі привітали пару з такою особливою подією.

  • "Ви що чудите??? Вітаюююю (теж віхаря)", – Даша Астаф'єва.
  • "Огооо! Вітаю!!! Мій маленький", – Андрій Бєдняков.
  • "Вітаюююююююю", – Даша Кубік.
  • "Вітаю вас", – EL Кравчук.
  • "Вітаю", – alyona alyona.

Цікаво, що у травні цього року Раміл Насіров освідчився своїй дівчині Юлії на березі Чорного моря в Одесі. Про це обраниця артиста повідомила у соцмережах.

Хто з українських зірок нещодавно одружився?

  • Днями учасник гурту "Курган & Agregat" Євген Володченко одружився з харківською художницею і поеткою Діною Чмуж. Пара організувала збір на FPV-дрони та квадрокоптери, а на весіллі виступали фольклорний гурт та виконавиця на бандурі.
  • Ігор Пустовіт, колишній чоловік блогерки Саші Бо, вдруге одружився. Своїй коханій він освідчився у травні цього року, а вже у серпні пара відіграла весілля.
  • Також вдруге одружився зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський. Цікаво, що пара відмовилась від традиційного вбрання – білої сукні та святкового костюма.