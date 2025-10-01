Про цю чудову новину повідомив сам музикант у соцмережах, пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм.

Подружжя фотографувалось на фоні українських Карпат. Наречена постала у пишній білій сукні з фатою та яскравим букетом квітів у руках, а наречений обрав чорний костюм з білою футболкою.

Фото Аміл підписав лаконічною фразою.

А шо тут писать? Тепер офішал,

– йдеться у дописі.

Фото з весілля Аміла та Даші / Фото з інстаграму

Зіркові колеги та друзі привітали пару з такою особливою подією.

"Ви що чудите??? Вітаюююю (теж віхаря)", – Даша Астаф'єва.

"Огооо! Вітаю!!! Мій маленький", – Андрій Бєдняков.

"Вітаюююююююю", – Даша Кубік.

"Вітаю вас", – EL Кравчук.

"Вітаю", – alyona alyona.

Цікаво, що у травні цього року Раміл Насіров освідчився своїй дівчині Юлії на березі Чорного моря в Одесі. Про це обраниця артиста повідомила у соцмережах.

