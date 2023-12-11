Селена Гомес рідко ділиться деталями особистого життя, але цього разу вона ствердно відповіла на чутки навколо її нового роману. Зараз співачка зустрічається з відомим продюсером Бенні Бланко.

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Селена Гомес перебуває у стосунках

Ще з літа у мережі гуляли спільні фото Селени та Бенні. Та нещодавно зірка показала свою нову прикрасу – це каблучка з літерою В, що натякає на ім'я та прізвище її бойфренда. Можливо, що продюсер зробив співачці пропозицію, адже каблучку вона одягнула на безіменний палець.



Селена Гомес показала каблучку / Фото з інстаграму

Також Селена Гомес опублікувала фото, де з ніжністю спирається на груди чоловіка, який дуже нагадує Бенні Бланко. Також у соцмережах зірка ділилась, що зараз дуже щаслива.

Я ніколи не була щасливішою. Він – найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною,

– казала співачка.



Селена Гомес з бойфрендом / Фото з інстаграму

Що відомо про Бенні Бланко

Бенні Бланко – відомий американський музичний продюсер, який займається створенням та популяризацією пісень з 20 років. Він працював зі знаменитими артистами – Ед Ширан, Кеті Перрі, Брітні Спірс та навіть Джастін Бібер, з яким близько товаришував.

Бенні Бланко був "продюсером року" у 2017, вигравав чимало премій та нагород. Його треки досягали перших рядків у чартах Billboard Hot 100, Hot 100 Airplay (Radio Songs) та/або UK Singles Chart.