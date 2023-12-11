Селена Гомес редко делится деталями личной жизни, но на этот раз она утвердительно ответила на слухи вокруг ее нового романа. Сейчас певица встречается с известным продюсером Бенни Бланко.

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Селена Гомес находится в отношениях

Еще с лета в сети гуляли общие фото Селены и Бенни. Но недавно звезда показала свое новое украшение – это кольцо с буквой В, намекающее на имя и фамилию ее бойфренда. Возможно, что продюсер сделал певице предложение, ведь кольцо оно одело на безымянный палец.



Селена Гомес показала кольцо / Фото из инстаграма

Также Селена Гомес опубликовала фото, где с нежностью опирается на грудь мужчины, который очень напоминающей Бенни Бланко. Также в соцсетях звезда делилась, что сейчас очень счастлива.

Я никогда не была счастливее. Он – лучшее, что когда-либо случалось со мной,

– говорила певица.



Селена Гомес с бойфрендом / Фото из инстаграма

Что известно о Бенни Бланко

Бенни Бланко – известный американский музыкальный продюсер, занимающийся созданием и популяризацией песен с 20 лет. Он работал со знаменитыми артистами – Эд Ширан, Кэти Перри, Бритни Спирс и даже Джастин Бибер, с которым близко дружил.

Бенни Бланко был "продюсером года" в 2017 году, выигрывал немало премий и наград. Его треки достигали первых строчек в чартах Billboard Hot 100, Hot 100 Airplay (Radio Songs) и/или UK Singles Chart.