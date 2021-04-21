Сексапільна Демі Роуз випнула пишні груди в обтислому топі: провокативний look моделі

Пишногруда британська модель Демі Роуз вкотре похизувалася пишними формами розкішного тіла. Зірка одягнула обтислий топ чорного кольору, який підкреслив її величезний бюст.

Зухвала модель вже майже рік живе на іспанському острові Ібіца. Там зірка влаштовує провокативні фотосесії у відвертих образах і розбурхує уяву понад 16 мільйонів підписників.

Спекотно Демі Роуз випнула апетитні сідниці в обтислій сукні: зухвалий образ зірки

Сексуальний look Демі Роуз

На новому фото, яке з'явилося на акаунті Демі, вона позує в розкішному будинку біля статуеток у вигляді леопардів. Роуз зображена на знімку в чорних обтислих лосинах і топі, у якому випнула пишні груди. Вона вкотре зробила акцент на бюсті, що неабияк подобається прихильникам.

Таке вбрання модель поєднала з довгими чорними чоботами від Dior і довершила зухвалий look стильним головним убором. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж у нюдових відтінках.



Провокативний образ Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз

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