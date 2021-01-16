Відома британська модель Демі Роуз вже кілька місяців відпочиває на Ібіці та ділиться провокативними фото з курорту. Нову відверту зйомку зірка влаштувала на балконі розкішного котеджу. У кадрі вона зухвало випнула на камеру оголені груди.

За сексапільної Демі Роуз в інстаграмі стежать понад 15 мільйонів користувачів. Ледь не щодня блогерка влаштовує еротичні фотосесії, підігріваючи увагу публіки. Нові знімки моделі вийшли дуже сексуальними.

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Перед камерою красуня з пишними формами постала на заході сонця. На просторому балконі з фантастичним виглядом вона позувала у в'язаному кардигані кремового кольору без білизни. Інтимні місця зірка прикрила, натомість вирішила ефектно випнути оголені груди.

Увагу до пишного бюсту Демі Роуз привертав лаконічний золотий ланцюжок, який звабливо спадав між великими грудьми. Волосся модель зібрала в пучок, залишивши пасма попереду, а з аксесуарів підібрала безліч золотих каблучок.

У теплий вечір на Ібіці знаменитість насолоджувалась чаєм, з горнятком якого позувала в кадрі. Віддана аудиторія Демі Роуз оцінила допис у майже 400 тисяч лайків.



Демі Роуз випнула оголені груди / Фото Instagram / @demirose