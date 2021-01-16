Известная британская модель Деми Роуз уже несколько месяцев отдыхает на Ибице и делится провокационными фото с курорта. Новую откровенную съемку звезда устроила на балконе роскошного коттеджа. В кадре она вызывающе выпятила на камеру обнаженную грудь.

За сексуальной Деми Роуз в инстаграме следят более 15 миллионов пользователей. Чуть ли не каждый день блогерша устраивает эротические фотосессии, подогревая внимание публики. Новые снимки модели получились очень сексуальными.

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Перед камерой красавица с пышными формами появилась на закате. На просторном балконе с фантастическим видом она позировала в вязанном кардигане кремового цвета без белья. Интимные места звезда прикрыла, зато решила эффектно выпятить обнаженную грудь.

Внимание к пышному бюсту Деми Роуз привлекала лаконичная золотая цепочка, которая призывно падала между большой грудью. Волосы модель собрала в пучок, оставив пряди впереди, а из аксессуаров подобрала множество золотых колец.

В теплый вечер на Ибице знаменитость наслаждалась чаем, с чашечкой которого позировала в кадре. Преданная аудитория Деми Роуз оценила пост в почти 400 тысяч лайков.



Деми Роуз выпятила обнаженную грудь​ / Фото Instagram / @demirose