Не втомлюються нагадувати про війну: культові Scorpions розгорнули прапор України на концерті

Знаменитий гурт Scorpions укотре висловив підтримку Україні. Вони розгорнули синьо-жовтий прапор на концерті в Берліні.

Культові рок-музиканти Scorpions 23 травня виступили в Берліні. Вони вкотре нагадали своїй публіці про війну та підтримали українців.

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Scorpions підтримали Україну

Музиканти під час концерту виконали легендарну пісню Wind of Changes, де раніше в рядках згадували Москву. Після повномасштабного вторгнення Scorpions змінили текст на такий: "Тепер слухай моє серце – воно каже "Україна"".

Під час виконання на екрані з'явився міжнародний символ миру у синьо-жовтих кольорах. Соліст гурту Клаус Майне розгорнув український прапор та загорнувся ним на сцені.



Scorpions підтримали Україну / Фото DW



Scorpions підтримали Україну / Фото DW

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