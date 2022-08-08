Музикант Олександр Положинський розповів, що для нього найстрашніше під час війни. Він поділився історією, що сталась на фронті.

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Олександр Положинський розповів, що на фронті найстрашніше

Для мене найстрашніше бачити тих людей, з якими ти щойно спілкувався, з якими ти подружився за короткий час, з якими ви вже пройшли якісь випробування певні – вже неживими. Оце, мабуть, найгірше,

– зізнався співак.

"Страшне, коли твої побратими отримують поранення і потрібно їм допомагати, потрібно докласти максимум зусиль, щоб ці люди вижили. Тут дуже багато факторів грають роль і безпосередньо людини, яка отримала поранення, і тих, хто надає допомогу, і тих, хто допомагає організувати евакуацію", – додав він.

Олександр Положинський зауважив, що багато чого залежить від обставин, яких не можна передбачити. Він згадав, як в один день втратив побратимів.

Була така ситуація, що поруч розташовані були два окопи, відстань між ними буквально пару метрів і після прильоту в одному окопі всі загинули, а в іншому всі вижили без найменших ушкоджень. Це просто такий випадок, який ти не прорахуєш, не передбачиш ніяк. Як лотерея, випадковість,

– поділився Положинський.

Нагадаємо, раніше Сашко Положинський розповідав, як українська мова рятує життя. Одного разу він з захисниками ледь не пристрелили людину, яка звернулась до них російською.