Музыкант Александр Положинский рассказал, что для него самое страшное во время войны. Он поделился историей, случившейся на фронте.

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Александр Положинский рассказал, что на фронте самое страшное

Для меня страшнее всего видеть тех людей, с которыми ты только что общался, с которыми ты подружился за короткое время, с которыми вы уже прошли какие-то испытания определенные – уже неживые. Это, пожалуй, самое худшее,

– признался певец.

"Страшное, когда твои собратья получают ранения и нужно им помогать, нужно приложить максимум усилий, чтобы эти люди выжили. Здесь очень много факторов играют роль и непосредственно человека, получившего ранение, и оказывающих помощь и тех, кто помогает организовать эвакуацию", – добавил он.

Александр Положинский отметил, что многое зависит от обстоятельств, которые нельзя предусмотреть. Он вспомнил, как в один день потерял собратьев.

Была такая ситуация, что рядом расположены были два окопа, расстояние между ними буквально пару метров и по прилету в одном окопе все погибли, а в другом все выжили без малейших повреждений. Это просто такой случай, который ты не просчитаешь, не предвидишь никак. Как лотерея, случайность,

– поделился Положинский.

Напомним, ранее Саша Положинский рассказывал, как украинский язык спасает жизнь. Однажды они чуть не пристрелили человека, который обратился к ним на русском.