Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк продовжує службу на фронті у батальйоні "Софія". Він вийшов на зв'язок та опублікував нове фото в інстаграмі.
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Андрій Хливнюк показав нове фото з фронту
Виконавець поділився світлиною, на якій лежить в окопі та показує жест peace.
Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка
У коментарях фани діляться враженнями від знімка:
- "Налякав цією світлиною";
- "Це схоже на постер для нового альбому гурту "Бумбокс". Бережіться";
- "Дай Господь вам сил";
- "Дякую тобі. За сміливість, творчість і дух";
- "Дякуємо, що захищаєте. Бережіть себе";
- "Повертайтесь живим";
- "Була закохана в пісні! Тепер ще і в самого Андрія! Бережіть себе";
- "Дякую за сміливість. За кожен новий день".
Вірш-звернення до українців
Андрій Хливнюк в інстаграм-сторіз також опублікував свій новий вірш. У ньому він звернувся до українців.
Тим, хто не спить під прильотами
Чорне носить не бажано,
Плакатись і вбиватися
Теж недоречно, але, ви
Всі, якщо не згуртуєтесь,
На своїх фронтах не натиснете,
Неню поглине пліснява,
Забракне навіть кисню вам,
Зґвалтовані і розчавлені,
Сусідами нещодавніми,
Вкотре десь переселені,
Довіку вже не веселими,
Прошу, прийміть реальність цю,
Справу ми маєм з гадами,
Не толеруйте зрадників,
Або готуйте задниці