Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк продовжує службу на фронті у батальйоні "Софія". Він вийшов на зв'язок та опублікував нове фото в інстаграмі.

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Андрій Хливнюк показав нове фото з фронту

Виконавець поділився світлиною, на якій лежить в окопі та показує жест peace.

Андрій Хливнюк
Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

У коментарях фани діляться враженнями від знімка:

  • "Налякав цією світлиною";
  • "Це схоже на постер для нового альбому гурту "Бумбокс". Бережіться";
  • "Дай Господь вам сил";
  • "Дякую тобі. За сміливість, творчість і дух";
  • "Дякуємо, що захищаєте. Бережіть себе";
  • "Повертайтесь живим";
  • "Була закохана в пісні! Тепер ще і в самого Андрія! Бережіть себе";
  • "Дякую за сміливість. За кожен новий день".

Вірш-звернення до українців

Андрій Хливнюк в інстаграм-сторіз також опублікував свій новий вірш. У ньому він звернувся до українців.

Тим, хто не спить під прильотами

Чорне носить не бажано,
Плакатись і вбиватися
Теж недоречно, але, ви

Всі, якщо не згуртуєтесь,
На своїх фронтах не натиснете,
Неню поглине пліснява,
Забракне навіть кисню вам,

Зґвалтовані і розчавлені,
Сусідами нещодавніми,
Вкотре десь переселені,
Довіку вже не веселими,

Прошу, прийміть реальність цю,
Справу ми маєм з гадами,
Не толеруйте зрадників,
Або готуйте задниці