Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк продовжує службу на фронті у батальйоні "Софія". Він вийшов на зв'язок та опублікував нове фото в інстаграмі.

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Андрій Хливнюк показав нове фото з фронту

Виконавець поділився світлиною, на якій лежить в окопі та показує жест peace.



Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

У коментарях фани діляться враженнями від знімка:

"Налякав цією світлиною";

"Це схоже на постер для нового альбому гурту "Бумбокс". Бережіться";

"Дай Господь вам сил";

"Дякую тобі. За сміливість, творчість і дух";

"Дякуємо, що захищаєте. Бережіть себе";

"Повертайтесь живим";

"Була закохана в пісні! Тепер ще і в самого Андрія! Бережіть себе";

"Дякую за сміливість. За кожен новий день".

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хливнюк показував, як повертався з бойового завдання з побратимами. "Це наш другий бойовий виліт. Учора, на жаль, ми зустріли на позиції нашу арту. Нікому не хочеться опинитися поряд з прильотами назад, коли тобі посеред поля треба зустрічати крило".

Вірш-звернення до українців

Андрій Хливнюк в інстаграм-сторіз також опублікував свій новий вірш. У ньому він звернувся до українців.

Тим, хто не спить під прильотами

Чорне носить не бажано,

Плакатись і вбиватися

Теж недоречно, але, ви

Всі, якщо не згуртуєтесь,

На своїх фронтах не натиснете,

Неню поглине пліснява,

Забракне навіть кисню вам,

Зґвалтовані і розчавлені,

Сусідами нещодавніми,

Вкотре десь переселені,

Довіку вже не веселими,

Прошу, прийміть реальність цю,

Справу ми маєм з гадами,

Не толеруйте зрадників,

Або готуйте задниці