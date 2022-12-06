Не став героєм і не вбив жодного ворога, – Сашко Положинський здивував заявою про службу в ЗСУ

50-річний Сашко Положинський один з перших у шоу-бізі вступив до лав ЗСУ. Він служить стрільцем 47-го окремого батальйону, але героєм себе не вважає.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії Олександр Положинський підписав контракт з ЗСУ, тож День Збройних Сил України – це і його свято. Однак він більше дякує побратимам, ніж приймає вітання.

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Положинський несподівано висловився про службу в ЗСУ

Вже більш як пів року я в ЗСУ. Я не став героєм, не вбив жодного ворога і на фронті був зовсім трохи. Але це класне відчуття – бути частиною славної родини крутезних дівчат і хлопців. Зі святом всіх, хто в ЗСУ, і всіх, хто любить ЗСУ! Будьмо,

– написав Сашко Положинський.

"На фото я не надто бравий вояка, але це реально фото з нашої бойової позиції", – додав музикант у підписі.

Олександр Положинський на бойовій позиції / Фото з його інстаграму

У червні Сашко Положинський 10 днів був на передовій. Бойове хрещення він там не пройшов, адже стріляти ні разу не доводилося, але мав "хрещення обстрілами" – по його батальйону прилітало з мінометів, танків. На фронті навіть згоріло авто з усіма їхніми речами.

Музикант багато навчається і не приховує, що не рветься у бій з окупантами. "Буде відповідний наказ – піду в бій. А поки що, згідно з наказом, намагаюся стати кращим, щоб спокійніше і впевненіше почуватися в бою", – каже Положинський.