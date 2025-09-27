Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Олександра.

Як виявилося, в казкаря стався інсульт. Він показав світлину, зроблену в лікарняній палаті, і звернувся до шанувальників.

Як хочете допомогти, приходьте на Книжкову країну на ВДНГ. Купляйте мої книжки, зароблю на лікування. Місце – навпроти фонтану. Центральний прохід. Поруч – видавництво "Зелений Пес". Надіюсь на вас як на сто пар коней,

– написав Сашко Лірник.

Для довідки! Книжкова країна на ВДНГ – фестиваль, який цьогоріч проходить у Києві з 25 до 28 вересня.

Зауважимо, про те, що письменник потрапив до лікарні він ще повідомляв на своїй робочій сторінці у фейсбук Казки Лірника Сашка для дітей і дорослих. Про це вийшов допис ввечері 24 вересня, проте тоді Олександр не розповідав подробиці про свій стан.

Що відомо про Сашка Лірника?