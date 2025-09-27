Сообщает Showbiz 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Александра.

Как оказалось, у сказочника случился инсульт. Он показал фотографию, сделанную в больничной палате, и обратился к поклонникам.

Если хотите помочь, приходите на Книжную страну на ВДНХ. Покупайте мои книжки, заработаю на лечение. Место – напротив фонтана. Центральный проход. Рядом – издательство "Зеленый Пес". Надеюсь на вас как на сто пар лошадей,

– написал Сашко Лирник.

Для справки! Книжная страна на ВДНХ – фестиваль, который в этом году проходит в Киеве с 25 по 28 сентября.

Заметим, о том, что писатель попал в больницу он еще сообщал на своей рабочей странице в фейсбук Сказки Лирника Сашка для детей и взрослых. Об этом вышел пост вечером 24 сентября, однако тогда Александр не рассказывал подробности о своем состоянии.

Что известно о Саше Лирнике?