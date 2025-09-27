Сообщает Showbiz 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Александра.
Интересно Кто из украинских артистов и за какую песню заработал 100 тысяч евро: рейтинг Forbes
Как оказалось, у сказочника случился инсульт. Он показал фотографию, сделанную в больничной палате, и обратился к поклонникам.
Если хотите помочь, приходите на Книжную страну на ВДНХ. Покупайте мои книжки, заработаю на лечение. Место – напротив фонтана. Центральный проход. Рядом – издательство "Зеленый Пес". Надеюсь на вас как на сто пар лошадей,
– написал Сашко Лирник.
Для справки! Книжная страна на ВДНХ – фестиваль, который в этом году проходит в Киеве с 25 по 28 сентября.
Заметим, о том, что писатель попал в больницу он еще сообщал на своей рабочей странице в фейсбук Сказки Лирника Сашка для детей и взрослых. Об этом вышел пост вечером 24 сентября, однако тогда Александр не рассказывал подробности о своем состоянии.
Что известно о Саше Лирнике?
- Ему 62 года.
- Настоящее имя писателя – Александр Власюк. Он родом из Умани.
- Как известно, Александр умеет играть на колесной лире и гитаре. Во второй половине 1990-х он даже был участником украинской этнорок-группы "Вий".
- В 1999 году Саша Лирник стал автором и ведущим телепередачи "Сказки Лирника Саши". Впоследствии вел и другие телевизионные и радиопрограммы для детей, например "Рассвет" и "Дримайко".
- В 2011 году впервые вышла его книга "Сказки Лирника Сашка".
- Кроме того, литератор является сценаристом. Он написал сценарий для мультфильмов "Щедрик" и "Моя страна Украина", а впоследствии стал обладателем "Золотой юлы" за сценарий для приключенческого фильма "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое".
- Также Сашко Лирник выпускает собственные аудиокниги, является режиссером-постановщиком и ведущим праздников и концертов и активно занимается волонтерской деятельностью.