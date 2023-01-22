Після поразки на "Холостяку": Саша Мудра закрутила роман з американцем

Саша Мудра була фіналісткою 12 сезону "Холостяка", але Алекс Топольський не захотів будувати з нею стосунки після закінчення зйомок. Зараз дівчина живе в США та зустрічається з американцем.

Про це інша учасниця "Холостяка" Вікторія Варлей розповіла в інтерв'ю Анні Олицькій. За словами Віки, роман Саші з американцем зав'язався ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Саша Мудра зустрічається з американцем

Варлей не знає, як вони познайомилися, але припускає, що через соцмережі. На початку повномасштабного вторгнення коханий Саші допомагав їй виїхати з України.

Її серце зайняте. В неї є хлопець. Він американець. Я його бачила, ми знайомі. Він старший за неї, десь мій одноліток (Вікторії 38 років – 24 Канал). Класний дуже. Ми разом ходили до музею в Маямі, потім до ресторану. І потім вони приїжджали до мене тут на пляж, ми сиділи з моєю собакою,

– розповіла Варлей.

Вікторія додала, що обранець Саші є дуже щедрим чоловіком. У ресторані він замовив все, що було в меню, та оплатив це. Мудра у цих стосунках є головною, коханий виконує всі її примхи.

Нагадаємо, після фіналу "Холостяка" у Саші була публічна сварка з Алексом Топольським. Чоловік опублікував в інстаграм-сторіс фото, на яких іронічно просить дівчину не цькувати на нього балійських собак. Також він попросив не ображати його вибір та з гідністю прийняти поразку. Такі несподівані звернення неабияк здивували саму Сашу, тому вона згодом відповіла йому в своїх інстаграм-сторіс. Вона покепкувала з його рівня української мови, давши пораду завантажити новий перекладач, а також вона не розуміє, що Алекс справді намагався сказати на своїй сторінці.

Згодом Мудра записала кілька відео, в яких розповіла про участь у проєкті та свою думку щодо Алекса Топольського. Вона поділилась, що не вважає його гідним для себе партнером.