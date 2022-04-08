Саша Литвин з "Cупермодель по-українськи" показала, на що окупанти перетворили її дім під Києвом

Російських орків видворили з Київщини ще 2 квітня, але до своїх осель місцеві повертаються лише зараз. Сім'я моделі Саші Литвин теж приїхала в будинок під Києвом. Його розтрощили та розграбували окупанти.

Учасниця реаліті-шоу "Супермодель по-українськи" зізналася, що будинок під Києвом її батьки купили лише пів року тому, бо хотіли зустріти старість у своєму домі. Однак туди прийшов "русскій мір", і від нього не залишилося нічого.

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Як виглядає будинок Саші Литвин під Києвом

Схоже, у сімейну оселю Саші Литвин влучив снаряд, адже частина дому, де була ванна, повністю зруйнована. Усе подвір'я в руїнах, на стінах – сліди від обстрілів, а "двохсоті", за словами моделі, досі "валяються навколо будинку".

Другий поверх, на диво, вцілів. Однак усі цінні речі вкрали окупанти – від золота до кросівок. По собі орки залишили лише хаос і розруху.

Винесли все, що можна було підняти – телевізор, мамині шуби та каблучки, навіть кросівки, і ті сп*здили… Росіяни, ви настільки злиденна нація, у всіх проявах – як фінансових, так і духовних. Сміття та виродки цього світу,

– поділилася Саша Литвин.

Дівчина емоційно звернулася до колег-моделей з Росії, з якими перетиналася по роботі, на зйомках, поїздках і контрактах. "А що ви мовчите? Де хоч один із вас? Ах так, ви, бл*ть, поза політикою", – риторично запитала зірка.

Будинок батьків Саші Литвин на Київщині: фото, відео

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У коментарях свої співчуття Саші Литвин висловили зіркові друзі:

блогерка Даша Квіткова: "Саша" (емоджі розбитого серця);

"Саша" (емоджі розбитого серця); фотографиня Соня Плакидюк : "Сашуню, Слава Богу рідні живі";

: "Сашуню, Слава Богу рідні живі"; модель Арина Любітєлєва: "Який п*здець";

"Який п*здець"; акторка Яніна Андрєєва: "Сашо, мені шкода. Усвідомити, зрозуміти, прийняти, забути – неможливо! Згодом будинок у вас буде ще краще";

"Сашо, мені шкода. Усвідомити, зрозуміти, прийняти, забути – неможливо! Згодом будинок у вас буде ще краще"; блогерка Настя Карпчук: "Головне, що всі живі".

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Повний текст публікації Саші Литвин:

Мої батьки все життя працювали. Думаю, як ваші. Моєму батькові дали квартиру ще на початку 2000-х, де ми прожили 15 років. І пів року тому батьки продали нашу велику квартиру, бо мріяли "зустріти старість" у своєму маленькому сімейному будинку. Зустріли. Тільки не старість. Зустріли "русскій мір".

Будинку немає. Мені та моїй сім'ї абсолютно наср*ти на стіни, дах, ліжко чи нову кавомашину. Нам шкода наші спогади, наш шлях, який ми пройшли як сім'я.

Винесли все, що можна було підняти – телевізор, мамині шуби та каблучки, навіть кросівки, і ті сп*здили. Єдине, що забрав тато з дому – фотоальбом. Власне, у новому будинку ми також плануємо вішати наші сімейні фотографії.

Мені подекуди навіть смішно. Росіяни, ви настільки злиденна нація, у всіх проявах – як фінансових, так і духовних. Сміття та виродки цього світу.

А ще звертаюся до всіх своїх знайомих, з ким ми перетиналися по роботі, на зйомках, модельних поїздках і контрактах. А що ви мовчите? Де хоч один із вас? Ах так, ви, бл*ть, поза політикою.

Навколо будинку валяються двохсоті, але як би сказали в Росії – "потерь нет".