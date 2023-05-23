"Краще б на ЗСУ віддала": блогерка Саша Бо нарвалася на хейт через розіграш дорогого авто

Українська блогерка Саша Бо нарвалася на критику у соцмережі через розіграш дорогого авто свого чоловіка. Вона пропонує для участі підписатися на 96 спонсорів, серед яких є скандальні особи.

На своїй сторінці в Instagram Саша Бо оголосила розіграш авто. До речі, машина належить її чоловіку, стоматологу Платону Тарнавському.

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Саша Бо розігрує дороге авто

Блогерка вирішила під час війни розіграти дороге авто Nissan. Для участі в гівевеї треба підписатися на спонсорів.

Я давно цього не робила, але час настав зробити вам приємне. На правах дружини оголошую, що я подарую автомобіль свого чоловіка. Nissan з салону, не битий не крашений, у чудовому стані, один власник. Скоро подарую його вам,

– повідомила Саша Бо.

Блогерку розкритикували

Далеко не всі підписники Саші Бо оцінили цей розіграш. Більшість користувачів обурив список спонсорів, на яких мали підписатися учасники, адже серед них опинилися російськомовні блогери та навіть скандальна ексзаступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова, яку звинувачують у розкраданні гуманітарки.

Також підписники наголошують, що краще б Саша Бо віддала автівку бійцям ЗСУ, або разом зі спонсорами допомогла зібрати кошти на придбання необхідного на фронт. Що пишуть блогерці в коментарях:

"Краще б ці 96 блогерів скинулися на автівку для ЗСУ, а не переходили від Каменських сюди зі своїми гівами".

"Злата Некрасова? Рілі? Зашкварніше не може бути".

"І Злата Некрасова у спонсорах?) Людина, яка у Запоріжжі зашкварилася до війни після розслідувань зі спекулюванням на благочинності, а під час війни на крадіжці гуманітарки вагонами?"

"Авто ідеально підходить для "нуля", а саме для ЗСУ".

"Подивилась, хто там в підписках. Жодна машина не варта, щоб підписуватися! Може і росіянина немає, але багато хто так і веде на російськомовні сторінки…"

"Краще віддайте машину на потреби ЗСУ".

"Яка гидота!"

"Ну звичайно – як висвітлювати війну, так: "ні, я цього робити не буду, в мене тут "естетіка" та життя". А як подарувати машину військовим замість цієї чи навіть цю – також ні, бо краще заробити бабок із спонсорів, як от Некрасової".

"Немає на кого підписуватися, розчарована дуже, адже половина спонсорів – ніхто і ні про що... Так, кусок москальського лайна".



Саша Бо нарвалася на критику через розіграш авто / Скриншот коментарів до її посту

Нагадаємо, нещодавно схожий скандал трапився зі співачкою Настею Каменських. Співачка оголосила про благодійний розіграш новенького авто, а також пообіцяла відправити 100 тисяч гривень на ЗСУ. Підписники її жорстко розкритикували, тому Каменських вже видалила допис.

Крім того, артистка для участі в розіграші, просила підписатися на 94 аккаунта, серед яких сексшопи, тарологи, ясновидці, екзорцисти, турагенства тощо.