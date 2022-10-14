Українська блогерка Саша Бо активно веде свою сторінку. Там вона показувала й розкішне весілля – з брендовим взуттям та аксесуарами. У новому інтерв'ю блогерці дорікнули за демонстрацію свого багатого життя – мовляв, це не на часі.

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Саша Бо відповіла на критику щодо її розкішного життя

Блогерка розповіла, що ніяким чином не хоче зачіпати людей, які не можуть дозволити собі дорогих речей через війну. Вона пояснила, звідки у неї беруться коштовності.

Jimmy Choo купила за знижкою, а Cartier купував Платон, сам замовив. Я нічого дорогого собі за період війни не купила. Ні брендових сумок, ні взуття дорогого. Все це було куплено до,

– пояснила Саша Бо.

"Мої підписники повинні розуміти, що все, що я показую, це я не витрачаю гроші щоразу і купую все підряд, така марнотратна, поки хтось не може собі продукти купити. Мені це надсилають для реклами, це моя робота. І потім я ці речі віддаю на благодійні розпродажі. Мої підписники на мене не зляться. Квартиру я купила до війни, машину два роки тому. Щоб я якось шикувала… Навіть дуже багаті люди зараз заощаджують".

Деталі з весілля Саші Бо (Для перегляду фото гортайте праворуч):

Яким було весілля Саші Бо