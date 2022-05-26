Сарказм у бік Росії: що Іван Дорн думає про перемогу Kalush Orchestra і Євробачення в Маріуполі

Майже два тижні тому реп-гурт Kalush Orchestra виграв Євробачення-2022. Ексгастролер Іван Дорн був впевнений у їхній перемозі й вважає її заслуженою, хоч і дещо політичною.

33-річний Іван Дорн, який останні 8 років гастролював Росією, а після 24 лютого з кінцями пішов з музичного ринку країни-агресорки, заговорив про Євробачення. Він заявив, що в перемозі Kalush Orchestra не сумнівався, адже пісня Stefania не могла не зачепити, а Європа не могла нас не підтримати.

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Іван Дорн про перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

Я був впевнений, що Kalush переможе. По-перше, пісня запам'ятовується, плюс зараз вона наділена дуже тяжкими асоціаціями. Тобто ти не можеш не співпереживати цьому. Вона працює, вона яскрава сама по собі, там є контрастність, це теж як вау-ефект. Це все просто магнітить до нас цю перемогу,

– висловився Іван Дорн.

Однак співак вважає, що на Євробаченні-2022 не обійшлося без політики.

"Це ніби рівень політики, який вийшов на сцену, і проявляє себе там, трішки в іншому вимірі. Ти просто заходиш і дивишся, що являє собою країна в музичному плані, які в неї характеристики, на що вона робить ставки, як вона виглядає, як її зустрічають, як голосують. Це ж усе дуже цікаво, це як телесеріал дивитися", – думає Іван Дорн.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022: відео

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Іван Дорн про Євробачення в Маріуполі

Російська журналістка Анна Монґайт, ведуча заблокованого телеканалу "Дождь", якій Дорн давав інтерв'ю, поцікавилася, чи вірить він словам Зеленського про Євробачення в Маріуполі. Артист відповів, що, на його думку, це був "сарказм у бік Росії в першу чергу".

Тут варто зауважити, що після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 Володимир Зеленський справді написав у своєму інстаграмі: "Наступного року Україна прийматиме Євробачення! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований". Однак він не мав на увазі 2023 рік.

місце проведення Євробачення-2023 Суспільний мовник визначає спільно з Європейською мовною спілкою. Їхні консультації почалися ще тиждень тому, 20 травня.